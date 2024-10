Marathonlopers en publiek mogen zich verheugen op prima weer dit weekend

Deelnemers aan de Marathon Eindhoven dit weekend mogen zich verheugen op prima loopweer. Het blijft volgens Johnny Willemsen van Weerplaza droog en er staat weinig wind.

"Er komt later op de dag wel bewolking", vertelt Willemsen. "Maar het zal tot ver in de avond droog zijn."

Zaterdag, wanneer onder meer de vijf kilometer lange City Run, de minimarathons en de wandeltochten plaatsvinden, begint fris. 's Ochtends vroeg zal het een graad of 4 zijn en rond het middaguur 13 of 14 graden. Daarbij staat er heel weinig wind, kracht 2, en schijnt de zon.

In de nacht naar zondag - wanneer voor de hardlopers in Eindhoven de hele, de halve en de kwart marathon op het programma staan - krijgen we te maken met een enkele bui, maar die bewolking trekt volgens de weerman vrij snel in de ochtend naar het oosten weg. "Het zal zondagochtend vroeg een graad of 8 à 9 zijn."

De temperatuur stijgt zondagmiddag, bij een afwisseling van zon en wolken, opnieuw naar een graad van 13 of 14. "Er staat zondag wel wat meer wind dan zaterdag, kracht vier." Ideale omstandigheden voor zowel de deelnemers als de bezoekers, gaf de organisatie van de Marathon eerder al aan.

Aan de veertigste editie van de ASML Marathon Eindhoven doen dit weekend bijna 40.000 deelnemers mee, een record.

