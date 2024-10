De mooiste plaatjes van het noorderlicht: 'Ineens trok de hemel open'

Diverse Brabanders vergaapten zich donderdagnacht aan het noorderlicht. Dit bijzondere weerfenomeen was op diverse plaatsen boven Nederland te zien, onder meer boven onze provincie. Meerdere mensen namen de moeite dit fraaie natuurverschijnsel vast te leggen.

Juul Krol legde het natuurverschijnsel vast in het westen van Oss. "Het was heel de nacht goed te zien, maar helaas niet met het blote oog. Rond kwart voor vijf 's nachts waren er ook veel vallende sterren te zien."

Martien van Hout kon het vastleggen boven de wijk Prinsejagt in Eindhoven. "Ondanks de dikke bewolking." Floortje Kaufman lukte dit in Willemstad, Dave Drost in Reusel en Alexander van Laak maakte er mooie foto's van boven recreatieplas De Kuilen in Mill.

Elektrisch geladen deeltjes van de zon

De groen-rode gloed waar het noorderlicht bekend om staat, ontstaat door een zonnestorm. Dat is een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. Daarbij komt energie vrij, wat leidt tot dit kleurenspel aan de hemel. In mei was het noorderlicht ook al in Nederland te zien. Toen ging het om een van de sterkste zonnestormen in twintig jaar.