Starters opgelet, dit is het goedkoopste appartement van onze provincie

Een volwaardig appartement, instapklaar en voor 135.000 euro. Daarmee is de woning aan het Smidseind in Bladel het goedkoopste appartement van Brabant. En mocht je achter het net vissen bij dit huisje, in hetzelfde complex staan nog een paar van deze betaalbare appartementen te koop, volgens makelaar Dennis van Driel. "Het is een perfect plekje om te starten."

Betaalbaar Dat is goed nieuws voor starters en eenverdieners die graag in hartje Bladel willen wonen. Het goedkoopste appartement is nummer 59 en het duurste nummer 79, maar dat heeft wel twee kamers. Bij Vosters hebben ze de vier goedkoopste huizen in De Smis in de aanbieding.

In Bladel staan momenteel vijf appartementen te koop voor tussen de 139.000 en 169.000 euro in het complex De Smis. "De eigenaren willen de appartementen niet meer verhuren maar verkopen, vanwege de nieuwe verhuurderswet", legt makelaar Dennis van Driel van Vosters Onroerend Goed uit. Sinds 1 juli mogen onder andere alleen nog maar huurcontracten voor onbepaalde tijd afgesloten worden, op enkele uitzonderingen na.

Klussen hoeft niet, de appartementen zijn instapklaar. "Er is een grote woonkamer en prima slaapkamer. De badkamer is wat kleiner, maar voldoende voor één of twee bewoners", vertelt Van Driel. "What you see is what you get, het zijn gewoon prima appartementen zonder toeters en bellen. En met energielabel A ook nog eens energiezuinig."

Hartje dorpscentrum

Natuurlijk is Bladel geen metropool, maar wel een volwassen dorp met alles wat je nodig hebt en voldoende groen in de omgeving. "En ook al zit je in het centrum, parkeren is geen probleem. Onder het complex zit een grote en afgesloten parkeerkelder, waar je een eigen parkeerplek en berging hebt. Die zijn allebei bij de prijs inbegrepen."

In De Smis zijn ook wat winkels gevestigd op de begane grond. "Maar die hebben normale openingstijden. Het mooie is dat je op voldoende afstand van De Markt met alle horeca zit om er geen last van te hebben. Maar ook weer dichtbij genoeg om na een heel gezellige avond uit, toch nog makkelijk thuis te komen", zegt Van Driel met een lach.