Voor tonnen aan whisky gestolen, opvallende beloning voor gouden tip

Het personeel van stokerij Bus Whisky Distillers in Loosbroek is aangeslagen. Woensdagnacht werd er bij de zaak ingebroken en werden tweeduizend flessen whisky gestolen. De schade loopt in de tonnen.

"De dieven hebben zich gericht op ons meest waardevolle bezit: ongeveer tweeduizend flessen Bus Whisky. Waaronder de exclusieve Spelt, Single Malt, Porten en de zeer speciale Master Distiller Editions", laat Dennis Hurkmans weten op sociale media. "Dit is een flinke tik." Hij schat de schade op twee ton. "En dat terwijl het kwartaal van de feestdagen net is aangebroken."

"We hadden net een afspraak om deze ruimte te laten beveiligen."

"Wat opvalt, is dat kleinere flessen en de machines onaangeroerd zijn gebleven. Ook een pallet met biologische wijn, dat voor de deur was gelost, hebben de dieven laten staan. Het lijkt er dus op dat ze echt specifiek op onze whisky uit waren." Het bedrijf is wel beveiligd, met detectieapparatuur, maar voor de ruimte waar deze whisky stond gold dat niet. Die ruimte is namelijk pas sinds kort in gebruik genomen omdat Bus Whisky zo hard groeit. "We hadden opmerkelijk genoeg uitgerekend woensdagochtend een afspraak om ook deze ruimte te laten beveiligen", zegt Hurkmans.

"Een kunstenaar wordt pas erkend als zijn of haar werk gestolen wordt."

Het bedrijf acht de kans groot dat de gestolen flessen op de zwarte markt terechtkomen. "Want voor een particuliere whiskydrinker is dit wel een hele grote hoeveelheid. Om het glas toch nog halfvol te zien: een kunstenaar wordt pas echt erkend als zijn of haar werk vervalst of gestolen wordt. Misschien kunnen we hier op die manier nog een soort compliment in zien", reageert het bedrijf cynisch. "Al voelt het natuurlijk totaal anders... Onze destilleerders leggen hun ziel en zaligheid in dit mooie product. Dan voelt dit alsof je kindje weggenomen wordt." Mensen die in verband met deze diefstal iets verdachts hebben opgemerkt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Voor degene met de gouden tip ligt een gepersonaliseerd vat whisky klaar met een waarde van 10.000 euro.

"Hoe is het in godsnaam mogelijk?"