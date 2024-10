PSV wil snel om tafel met geblesseerde Schouten na uitspraken

PSV is niet blij met uitlatingen van Jerdy Schouten in De Telegraaf. De middenvelder vertelde dat hij de Nations Leaguewedstrijden van het Nederlands elftal niet mist vanwege vermoeidheid, maar vanwege een botkneuzing in zijn knie.

De Eindhovense club laat aan de NOS weten dat ze snel met Schouten om de tafel gaan zitten om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.

Voor het eerst dit jaar is Schouten afwezig bij wedstrijden van Oranje dat vrijdagavond tegen Hongarije speelt. Vanwege algehele vermoeidheid, liet PSV-coach Peter Bosz vorige week vrijdag weten. Schouten meldt vrijdag dus dat zijn knie het probleem is.

De 27-jarige middenvelder liep de blessure op in de wedstrijd tegen Willem II, op 28 september. Daarna speelde hij nog wel tegen Sporting CP (1-1) in de Champions League, maar afgelopen weekend was Schouten al afwezig.

LEES OOK: Toch een PSV'er opgenomen in selectie Nederlands elftal

Met pijnstillers gespeeld

Het verhaal van algemene vermoeidheid sprak Schouten tegen in De Telegraaf. "Ik heb met pijnstillers tegen Sporting nog dingen kunnen onderdrukken, maar daarna werd het alleen maar erger. De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen en ik Sparta-thuis en de twee interlands van Oranje moest overslaan."

Schouten wil niet dat het beeld ontstaat dat hij in oktober al af moet haken vanwege vermoeidheid. "Uit de MRI blijkt ook dat er bij de botkneuzing vocht is gevonden. Dat moet gewoon even herstellen. Er is verder niks kapot, niets met mijn meniscus of banden. De pijn moet alleen weg. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren en het liefst al in de kraker tegen AZ."