200 lachgasflessen en elf voertuigen in beslag genomen bij controle

Een voertuig met daarin tweehonderd lachgasflessen is dinsdag bij een grote transportcontrole in Oss ontdekt. Ook zijn elf wagens in beslag genomen, sommige zijn vermoedelijk met crimineel geld aangeschaft. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Honderden automobilisten en andere bestuurders werden door motoragenten van de weg gehaald en naar een straat aan de rand van Oss begeleid waar de controles plaatsvonden. Onderzocht werd of er in vrachtwagens, bestelbussen en auto's verborgen ruimtes zaten. Honden en een scanapparaat speurden naar geld of drugs. De politie keek ook speciaal naar Duitse huurauto's met een systeem dat kentekens herkent. Nephorloges

Er werden veel bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en voor het bezit van drugs. In een voertuig werden verschillende nep-horloges gevonden. Ook bleken verschillende mensen nog een openstaand bedrag te hebben bij de Belastingdienst, wat ze meteen moesten afrekenen. Oost-Brabant heeft een prima ligging als transportknooppunt en is daarmee ook aantrekkelijk voor criminelen. Om criminele inmenging in de transportbranche tegen te gaan, werd deze week aandacht besteed aan ondermijning in de transport- en logistieke sector. Daarbij werden ook verschillende transportbedrijven bezocht voor een gesprek. De Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, RDW en de gemeenten Maashorst, Land van Cuijk, Bernheze en Oss waren bij de controle betrokken.