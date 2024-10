‘Gehandicapte acteur’ na negen jaar terug op tv en in het theater

Romijn Conen (57) uit Berlicum is na een lange strijd weer helemaal terug als acteur. Na een ongeluk op het podium kreeg Romijn twee herseninfarcten. Negen jaar later staat hij weer op het podium en zien we hem opnieuw acteren in series en reclames. Hij ziet zichzelf nu als ‘gehandicapt acteur’. “Iemand die verlamd was en niet meer kon spreken doet het weer. Wel met een handicap, maar ik doe het weer.”

“Ik ben sinds 1991 professioneel acteur”, begint Romijn Conen. Je kunt hem kennen als Frank de Ponti in Flikken Maastricht. Of van bijvoorbeeld Moordvrouw, Baantjer en Het Sinterklaasjournaal. “Maar ik denk dat je mij het beste kent van de Amstel-reclames. Tien jaar lang was ik één van de drie vrienden van Amstel.”

"Mijn gezicht hing aan één kant en mijn arm en mijn been deden raar.”

Maar zijn acteercarrière stopte negen jaar geleden abrupt. Op de avond voor de première van een theaterstuk ging het gruwelijk mis. “Het was 3 september 2015 toen ik tijdens de laatste try-out een rare sprong maakte.” Romijn sprong te hard op een trampoline en belandde aan de rand van het podium. “Ik stortte middenin een kledingrek. Ik voelde een pijnlijke steek in mijn linker halsslagader, maar dat ging over.” Romijn speelde verder, ruimde na afloop van de voorstelling op en reed terug naar de plek waar ze zouden slapen. “Net voor de aankomst ging het mis. Ik antwoorde tegen mijn vrouw Nanna, maar ik snapte niet wat ik zei. Ze keek mij aan en schrok. Mijn gezicht hing aan één kant en mijn arm en mijn been deden raar.” De volgende herinnering is pas drie dagen later in een ambulance van het ziekenhuis van Almelo naar het ziekenhuis in Den Bosch. Romijn had twee herseninfarcten na elkaar gekregen.

"Iemand die niet meer kon spreken en verlamd was doet het weer."

De acteur van vroeger was ineens niet meer. “Ik heb nu een half verlamd been, mijn rechterarm kan ik niet bewegen en ik heb restafasie. Ik begrijp alles wat mensen tegen mij zeggen, maar ik kan daar niet altijd goed op antwoorden. Woorden blijven soms in mijn hoofd zitten, maar er komt niks uit mijn mond.”

Wat is (rest)afasie? Afasie ontstaat meestal door beschadigingen in de linker hersenhelft door een hersenbloeding, herseninfarct, een verkeersongeval of bij een hersentumor. Mensen met afasie kunnen problemen hebben met spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Het vinden van woorden wordt lastig of onmogelijk en het samenstellen van zinnen is moeilijk. Hoe vaak komt afasie voor? Ongeveer 30 procent van de mensen die een beroerte krijgt, de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel, krijgt afasie. Jaarlijks zijn dat ongeveer 14.000 mensen in Nederland en België, oftewel 38 per dag. In deze twee landen leven zeker 54.000 mensen met afasie. Bron: Afasietherapie.nl.

Romijn was naar eigen zeggen een ‘tekstacteur’. “Ik kon mij een halfuur concentreren op een A4-tje tekst en dan kon ik het zo brengen.” Die tijd ligt achter hem. Maar hij komt nu toch terug als acteur. In de afgelopen jaren heeft Romijn één keer op het podium gestaan, in een voorstelling van zijn vrouw Nanna. Hij had slechts één zinnetje tekst: ‘Lust je een kopje soep’. Maar nu gaat Romijn met zijn eigen stuk weer echt het theater in. “Ik vertel een verhaal over mezelf. Ik vertel wat de laatste negen jaar met mij gedaan hebben. Iemand die niet meer kon spreken en verlamd was doet het weer. Wel met een handicap, maar ik doe het weer.” De 57-jarige acteur wil laten zien dat je met niet-aangeboren hersenletsel nog toekomst hebt. “Er is een lichtje aan de horizon."

"Ik ben als gehandicapt acteur nu een voorbeeld."

Ook op tv maakt Romijn een comeback. Hij is nu al te zien in een nieuwe bierreclame. Vanaf november speelt hij in de bekroonde serie Oogappels op NPO1. En op dit moment is Romijn aan het draaien voor de serie Badgast die vanaf volgend jaar op NPO Start te zien zal zijn. “Het komt allemaal weer op gang, dat is bijzonder. Dat had ik niet kunnen dromen, negen jaar geleden. Ik had het gevoel dat ik passé was. Ik ben als gehandicapt acteur nu een voorbeeld voor andere mensen die iets hebben door een ongeluk of ziekte.” Het theaterstuk Vallicht gaat zaterdag in première in Den Bosch. Tot en met 2027 speelt Romijn de voorstelling door heel Nederland.