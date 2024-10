PSV wijst voorstel af om trainer Peter Bosz een wedstrijd te schorsen

PSV gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van de KNVB om coach Peter Bosz een wedstrijd te schorsen. De coach liet zich na de gewonnen wedstrijd tegen Sparta vorige week negatief uit over scheidsrechter Danny Makkelie.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB zegt dat het interview in strijd is met de Gedragscode Officials Betaald Voetbal ‘vanwege het feit dat de scheidsrechter door Bosz op verbale en non-verbale wijze in diskrediet wordt gebracht’.



PSV zegt het voorval voor te gaan leggen aan de tuchtcommissie betaald voetbal en 'kan in afwachting daarvan niet inhoudelijk reageren'. Wanneer de tuchtcommissie zich over de zaak buigt, is nog niet duidelijk.

Uitspraak

Na de wedstrijd tegen Sparta liet de coach van PSV weten niet blij te zijn met optreden van de scheids. Naar aanleiding van zijn uitspraken werd door de aanklager van de KNVB een onderzoek gestart.

Peter Bosz was vorige week niet blij met het optreden van Danny Makkelie afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. Na afloop liet hij die onvrede blijken in een interview met ESPN. "Ik vind het helemaal niks", zei hij over de leidsman. "Maar ik ben altijd boos op Makkelie. Misschien ligt dat aan mij."

Later op de persconferentie wilde de trainer er niet verder op ingaan. Wel liet hij merken dat Makkelie weinig goeds had gedaan in zijn ogen. Als Bosz geschorst wordt, zou dat betekenen dat hij niet op de bank mag zitten bij de eerstvolgende wedstrijd van PSV, op bezoek in Alkmaar bij AZ.