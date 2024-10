Miljoen illegale sigaretten, geld en erectiepillen in beslag genomen

Twee mannen uit Eindhoven zijn maandag aangehouden door de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) omdat ze ruim één miljoen illegale sigaretten in hun bezit hadden. Toen hun huis en loodsen werden doorzocht, bleken er nog veel meer zaken te liggen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Een miljoen illegale sigaretten, 120.000 euro aan contant geld, drie bestelbusjes, pepperspray, een taser, hennep, hasj, erectiepillen, vapes en een stoorzender zijn in beslag genomen. Een anonieme tip over illegale verkoop van sigaretten leverde een enorme vangst op.

Anonieme tip

De tip kwam binnen via mensen die nogal wat verdachte dingen hadden gezien. Ze zagen mensen met lege handen naar een huis met een schuurtje gaan, om met een goed gevulde zak weer te vertrekken. Vermoedelijk zaten daar sigaretten in.

Voor de kopers die niet aan de deur kwamen, werden de in beslag genomen bestelbusjes ingezet. Daarmee werden sloffen peuken bij mensen thuis bezorgd, of via een parkeerplaats afgeleverd.

Loodsen, schuren en huisjes

Zo ontstond een web van illegale verkooppunten, verspreid over Brabant en België. De huizen van de verdachten zijn doorzocht, net als een nabijgelegen schuur, een chalet in Soerendonk, een loods in Veldhoven en een loods bij onze zuiderburen. De buit is in beslag genomen en twee mannen, van 55 en 63 jaar, zijn aangehouden. Hun partners worden ervan verdacht te hebben meegeholpen, zij worden verhoord.