Dit zijn 12 onze concurrenten op het Regio Songfestival

Zangeres Dominique de Bont die namens Brabant aan het Regio Songfestival meedoet, mag 9 november als zesde haar nummer 'Wie we waren' ten gehore brengen. In een villa op het mediapark in Hilversum werden vrijdag de dertien kandidaten voorgesteld die meedoen aan het liedjesfestijn. Ook werd de volgorde van de optredens bekend gemaakt.

"Het lied gaat over het feit dat je af en toe heel hard aan het rennen bent om je dromen na te jagen, te presteren en aan alle verwachtingen wil voldoen. Maar soms sta je dan stil en merk je dat je twijfelt en eigenlijk heel graag terug naar huis wilt, naar vroeger, om even rustig op adem te komen", legt de zangeres de gedachte achter haar nummer uit.

Omroep Brabant Voor Omroep Brabant gaat dit jaar zangeres Dominique de Bont naar het Regio Songfestival. In de musicalwereld is ze al een bekende, zo speelde ze onder andere in Soldaat van Oranje en Zodiac en deed ze mee aan het programma 'Op Zoek Naar Grease'. Maar in november gooit ze het over een andere boeg en zal ze Omroep Brabant vertegenwoordigen met het nummer 'Wie we waren'.

Op 9 november zal het Regio Songfestival plaatsvinden in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Vrijdag werd de volgorde van de optredens bekend gemaakt:

Die stemmen worden omgezet in punten met als maximum de twaalf punten, de welbekende 'douze points'. De omroep die aan het eind van de avond de meeste punten heeft gekregen, is de winnaar van het Regio Songfestival.

Eerst een spoedcursus 'Regio Songfestival'. Want wat is dat precies? Het Regio Songfestival is te vergelijken met het Eurovisie Songfestival, maar dan nemen de dertien regionale omroepen van Nederland het tegen elkaar op.

RTV Utrecht

Bij RTV Utrecht gaat Thijs Swinkels dit jaar proberen de winst binnen te slepen. De zanger zal Utrecht vertegenwoordigen met het vrolijke popnummer 'Wanneer zie ik je weer?'.

De grote vraag is natuurlijk: over wie gaat dit nummer en heeft de Utrechtse zanger hem of haar nog gezien? "Ik heb haar zeker nog gezien, sterker nog: ik heb nu een heel lieve vriendin', zegt hij met een grote glimlach. 'Ik denk dat veel mensen wel eens iemand hebben ontmoet die ze enorm graag nog een keer willen zien en zich in dit nummer zullen herkennen."

RTV Drenthe

In Drenthe werd Marianne Veenstra, in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur, de winnaar van het Drèents Liedtiesfestival. En dat betekent dat zij RTV Drenthe gaat vertegenwoordigen tijdens het Regio Songfestival met haar nummer ''t Is zo wisse (as een klontie zuut is)'. "Je kan het vergelijken met het gezegde 'het is zo klaar als een klontje'', vertaalt de zangeres de titel van haar nummer in het Nederlands.

"Het gaat over een relatie waarbij je nog wel bij elkaar bent, maar dat je aan alles voelt dat het eigenlijk voorbij is tussen jullie. Alleen hak je de knoop maar niet door om er een punt achter te zetten", vertelt Marianne over haar liedje. "Je houdt dus steeds maar vast aan iemand, terwijl je weet dat het beter is om het los te laten. En dat gevoel heb ik in dit nummer vast proberen te leggen."

Oost

Voor Oost gaat een jonge band, aangevoerd door de 19-jarige Merlijn Dewasme, naar het Regio Songfestival. Met het nummer 'Adem' gaan zij proberen om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen op Overijssel.

Hoewel het nummer van Oost iets rebels en stoers heeft, zit er ook een heel persoonlijke boodschap in van Merlijn. "Het gaat eigenlijk over het moment dat ik besloten heb om bepaalde mensen in mijn leven van de een op de andere dag uit mijn leven te zetten, omdat ze het niets eens waren met de keuzes die ik heb gemaakt", vertelt de zanger ietwat verlegen.

'Maar ondanks dat het onderwerp misschien zwaar is, is het wel een heel positief nummer. Ik wil er vooral mee benadrukken dat je positief vooruit moet kijken naar de toekomst en niet te veel meer achterom moet kijken naar het verleden', voegt hij met een grote glimlach toe.

Omroep Zeeland

Bij Omroep Zeeland hebben ze dit jaar gekozen om Bram Mvambanu, beter bekend als rapper Cycz, naar het Regio Songfestival te sturen. Met het vrolijke nummer, inclusief een reggaeton-beat, 'Oceaan' gaat hij een gooi doen naar de winst voor Zeeland. "Het nummer gaat over de liefde en positieve vibes. Gewoon even niet te moeilijk doen, veel lachen en dansen", vertelt de artiest over zijn liedje.

Het toeval wil dat niet alleen Omroep Zeeland een nummer instuurt met de titel 'Oceaan', ook L1 heeft een nummer met deze titel ingezonden. "Het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat er nog een inzending is met dezelfde titel, was great minds think alike! Die weten welke titel ze moeten hebben", zegt de zanger enthousiast.

"Tuurlijk heb je het allerliefste dat je een unieke titel hebt. Maar in principe zijn de nummers heel anders, alles ziet er anders uit, onze provincies zijn anders. Dus eigenlijk vind ik dit toeval wel grappig en leuk", voegt Cycz toe.

Omroep West

Omroep West wordt dit jaar vertegenwoordigd door de band Kopsmart uit Scheveningen. Zij gaan in Maastricht proberen om zoveel mogelijk punten te pakken met het nummer 'Ier Lêt Me 'Art', dat ze grotendeels zingen in het Schevenings dialect. "Dat betekent 'hier ligt mijn hart'', vertaalt frontman Arie Spaans de titel.

"Dit nummer gaat over het gevoel dat je hebt op een plek waar je je altijd thuis voelt", legt de zanger uit. "Dat is voor iedereen een andere plek natuurlijk. Voor de een is dat Amsterdam en voor de ander Scheveningen. Maar dat speciale gevoel, dat kent iedereen wel en is eigenlijk ook heel moeilijk te omschrijven", gaat hij verder. "Met dit lied hebben wij toch geprobeerd om dat gevoel uit te drukken."

L1

De gastomroep van dit jaar, oftewel L1, wordt vertegenwoordigt door het duo Maxime x Glyn. Het duo met roots in Curaçao en Suriname zal Limburg vertegenwoordigen met het nummer 'Oceaan'.

'We hebben wel even ''wat, hoe kan dit?'' geroepen toen we hoorden dat Zeeland dezelfde titel heeft', zegt het Limburgse duo over de inzending van Zeeland. 'Maar eigenlijk is het wel grappig en verbindt het ook wel weer', voegen ze snel toe. 'En stiekem vinden we het ook een heel leuk liedje.'

Daarnaast geven Maxime en Glyn aan dat de 'Oceaan-liedjes' in veel opzichten van elkaar verschillen, waaronder in de boodschappen van de nummers. 'Wanneer je door een donkere periode gaat, kan je jezelf bevrijden van die periode en dat gevoel door ernaartoe te bewegen en daar te blijven. Op die manier kan je een soort nieuwe versie van jezelf worden', vertelt Maxime over de betekenis van hun nummer.

NH

NH Nieuws stuurt dit jaar de zangeres Renee Rose naar het Regio Songfestival. Met het nummer 'Meisje met een droom' gaat ze een gooi doen naar de overwinning op het liedjesfestijn in Maastricht.

"Eigenlijk gaat dit nummer over een droom die ik lang heb gehad. Ik leefde vroeger voor het applaus en wilde heel graag erkenning", vertelt de Noord-Hollandse zangeres eerlijk. "Met dit nummer heb ik dat van mij af geschreven", voegt ze met een voorzichtige glimlach toe.

Omrop Fryslân

Bij Omrop Fryslân is het traditie dat de winnaar van het Friestalige songfestival 'Liet' de inzending voor de regionale editie wordt. Dit jaar is dat de vierkoppige band Fegebart. Zij gaan een gooi doen naar de winst met het nummer 'Bingojûn', dat gaat over een uit de hand gelopen bingoavond.

"Ik hou heel erg van comedy en wil met mijn nummers altijd heel graag een verhaal vertellen", begint frontman Piter Reitsma. "Dus ik heb een heel saaie situatie gepakt voor dit nummer, oftewel een bingoavond. Vervolgens heb ik dat tijdens het schrijven van dit nummer helemaal uit de hand laten lopen. Dat was echt een leuke puzzel om te leggen voor mij als tekstschrijver", grinnikt hij.