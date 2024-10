112-nieuws: garage vol hennep • bestuurder rijdt in auto met vals kenteken

18.07

De politie heeft in Boxmeer een 38-jarige automobilist aangehouden, die volgens de agenten in een auto met valse kentekenplaten reed. De man had geen vaste woon of verblijfplaats. De kentekenplaten waren vermoedelijk eerder die avond gestolen bij een autobedrijf in de omgeving. De man was onder invloed van cocaïne.