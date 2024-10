'Chillende' jongens betrappen overvallers en worden bedreigd met mes

De jongeren die vrijdagavond inbrekers betrapten bij het leegstaande huis aan de straat Ganzewinkel in Helmond waar zij aan het chillen waren, werden bedreigd met een steekwapen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De jongeren zagen rond kwart voor negen ineens een onbekende man buiten rondom het huis - dat door een van hun ouders gekocht is - scharrelen. Ze vertrouwden dit niet. Twee jongens gingen daarop naar buiten. Daar werd een van hen door de man met een steekwapen bedreigd. Een tweede man bedreigde de andere jongen.

De twee jongens vluchtten daarop terug het huis in en renden met de andere aanwezige jongeren naar boven.

Spullen buitgemaakt

Een van de twee mannen liep de jongeren achterna. Deze nam uit het huis en de tuin diverse spullen mee. Wat voor spullen, is niet bekendgemaakt.

De jongeren belden snel hun ouders die de politie waarschuwden. Agenten waren snel aanwezig, maar de overvallers waren op dat moment verdwenen.

Buurtonderzoek

De politie heeft buurtonderzoek gedaan en camerabeelden veiliggesteld. Ze is nog op zoek naar getuigen die vrijdagavond iets bijzonders of opvallends hebben gezien bij het huis of in de directe omgeving van de Ganzewinkel.

