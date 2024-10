Grote hennepkwekerij in garagebox ontdekt na melding over verdacht persoon

De politie heeft vrijdagnacht een garagebox in Eindhoven vol met hennepplanten gevonden. Ze kwamen de plantage op het spoor na een melding over een 'verdacht persoon'.

Die zou zich in de garagebox bevinden. Toen agenten daar een kijkje namen, vonden ze de grote verzameling hennepplanten. Ook de verdachte was daar binnen. Hij is aangehouden en zal zich binnenkort moeten verantwoorden.

De hennepplanten zijn door de politie weggehaald uit de garagebox.