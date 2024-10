Schokkende beelden gaan rond in Oss: jongen krijgt trappen tegen zijn hoofd

In Oss gaan via social media heftige beelden rond van een mishandeling. In het filmpje is te zien dat een jongen meerdere harde trappen tegen zijn hoofd krijgt.

De mishandeling vond plaats naast de skatebaan aan de Rusheuvelstraat, vlakbij basisschool De Evenaar. Het slachtoffer wordt door drie andere jongens naar de grond gewerkt, waarna ze hem meerdere keren tegen zijn lichaam en hoofd trappen. Vervolgens blijft hij verdwaasd achter op de grond, mogelijk buiten bewustzijn. Het is nog onduidelijk hoe hij er nu aan toe is. De beelden gaan sinds een paar dagen rond op social media. De politie geeft zaterdagmiddag aan bekend te zijn met het filmpje en bevestigt dat de beelden 'recent' zijn gemaakt. "De video is ook in ons bezit en we weten wie het slachtoffer is. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht."