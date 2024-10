Eric deed mee aan WK Wijnproeven: 'Bij de laatste twee ging ik twijfelen'

Bij de meeste wereldkampioenschappen is alcohol uit den boze, maar bij het WK Blindproeven in Frankrijk niet. Tijdens dit bijzondere WK werd zaterdagmiddag getest welk team het best wijn kan proeven. Het team van de Brabantse Wijnsociëteit uit Goirle won eerder al de Nederlandse Kampioenschappen, waardoor ze naar het WK mochten. "Het is heel leuk dat wij als amateurs mee mogen doen tussen al die professionals", vertelt wijnproever Eric Hoepelman.

Op het WK in Frankrijk ging het ze wel iets minder goed af dan bij het NK. "We zijn 23e geworden van de 39 deelnemers, maar winnen is niet belangrijk hè", lacht Eric. "Het is al super om mee te maken. De hele sfeer. Iedereen is vriendelijk en competitief. We stonden lang op de twaalfde plaats, maar bij de laatste twee wijnen gingen we twijfelen. Toen zakten we een heel eind naar beneden."

Veel wijnen zitten volgens Eric dicht bij elkaar qua smaak. Dat maakt het blindproeven zo lastig. "Bij een van de laatste wijnen wisten we niet of het uit Spanje of uit Frankrijk kwam", vertelt hij. En hoewel er geen medailles binnen zijn gehaald bij het WK, is het team niet ontevreden. "We zitten daar wel met een gezelschap dat de nationale competitie heeft gewonnen. We zijn alsnog trots."