Irma baalt omdat de lift in haar flat kapot is: 'Kan geen kant op'

De 72-jarige Irma Dekkers uit Breda zit met de handen in het haar door een kapotte lift in de flat waar ze woont. "Ik woon op de elfde verdieping en ik ben niet goed ter been. Ik kan er niet meer tegen, je kunt geen kant op. Ik voel me echt opgesloten", vertelt ze geëmotioneerd. Het flatgebouw naast dat van Irma, had twee weken geleden ook al een kapotte lift. Laurentius Wonen baalt ervan. Er is een oplossing onderweg: dinsdag plaatst de woningcorporatie een noodtraplift.

Irma woont al 20 jaar in haar appartement in Breda. "Met een mooi uitzicht aan de voor- en achterkant vanaf de elfde verdieping", vertelt ze. Al is het woonplezier sinds de laatste weken helemaal verdwenen. De lift is te pas en te onpas kapot en daardoor kan Irma haar huis niet uit.

Normaal wandelt Irma dagelijks naar de supermarkt. Voor de boodschappen, maar ook om even een frisse neus te halen. Dat zit er voor haar nu niet in. Dat is vervelend. Waar ze echt van baalt is dat ze afspraken moet afzeggen. "Ik moest van de week naar het ziekenhuis voor een behandeling. Daar kon ik niet naartoe. En ook de fysiotherapie gaat niet door want ik kan niet traplopen."

Niet alleen voor Irma is de kapotte lift een probleem. Ook Tiny Pouw, die in de flat naast die van Irma woont, baalt als een stekker. Tiny moest twee weken geleden ook al dat ze een tandartsafspraak moest afzeggen, omdat ze vanaf de negende verdieping niet naar beneden kon.

Tiny wist destijds ook te vertellen dat de woningstichting net een nieuw contract afgesloten heeft met een nieuwe monteur. "De opvolger heeft niet alle onderdelen op voorraad. Er moeten printplaten worden besteld, maar hoelang duurt dat?"

Irma, Tiny en meerdere bewoners hopen dat de ellende met de lift snel wordt opgelost. Laurentius laat maandag weten dat er beterschap op komst is. "Allereerst vinden we het enórm vervelend voor de bewoners dat de lift al verschillende keren in storing is geweest. Afgelopen weekend en maandag is de monteur geweest en heeft de lift weer werkend gekregen. Vanaf dinsdag is er een noodtraplift naar alle verdiepingen en vanaf woensdag is hulp in het gebouw bij boodschappen, post, uitlaten van de hond of hulp bij het naar beneden of boven komen", laat Laurentius weten.

De woningcorporatie informeert bewoners persoonlijk over de liftproblemen: "We gaan, zoals maandagmiddag ook, langs alle deuren van dit woongebouw en informeren alle bewoners. We bespreken dan meteen of er zorgen of bijzondere situaties zijn waar we rekening mee kunnen houden. Alle bewoners krijgen een nieuwsbrief met deze informatie, om na te lezen."

