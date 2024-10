Lift in flat is al wekenlang kapot: 'Je kunt geen kant op'

Het is al weken gedoe met de lift in een flat aan de Grote Houw in Breda. Twee weken geleden liet woningstichting Laurentius weten dat ze na het weekend een monteur zouden sturen, maar volgens de 72-jarige Irma Dekker doet de lift het nog steeds niet. En dat heeft veel impact op haar dagelijks leven. "Ik woon op de elfde verdieping en ik ben niet goed ter been. Ik kan er niet meer tegen, je kunt geen kant op. Ik voel me echt opgesloten", vertelt ze geëmotioneerd.

Irma woont al 20 jaar in haar appartement in Breda. "Met een mooi uitzicht aan de voor- en achterkant vanaf de elfde verdieping", vertelt ze. Al is het woonplezier sinds de laatste weken helemaal verdwenen. De lift is te pas en te onpas kapot en daardoor kan Irma haar huis niet uit. Normaal wandelt Irma dagelijks naar de supermarkt. Voor de boodschappen, maar ook om even een frisse neus te halen. Dat zit er voor haar nu niet in. Dat is vervelend, maar waar ze echt van baalt is dat ze afspraken moet afzeggen. "Ik moest van de week naar het ziekenhuis voor een behandeling. Daar kon ik niet naartoe. En ook de fysiotherapie gaat niet door want ik kan niet traplopen."

"Ze laten niks horen, ik ben het zo beu."

Irma heeft al meerdere keren woonstichting Laurentius gebeld en gemaild. "Maar ze laten niks horen. Ik ben het zo beu. Het enige wat ze zeggen is dat ze bezig zijn. De monteurs die soms langskomen zijn wel heel lief, die vinden het voor ons ook verschrikkelijk." En niet alleen voor Irma is de kapotte lift een probleem. In de flat wonen veel ouderen die hoog wonen en niet zelf met de trap omlaag of omhoog kunnen. Zo vertelde bewoonster Tiny Pouw twee weken geleden ook al dat ze een tandartsafspraak moest afzeggen omdat ze vanaf de negende verdieping niet naar beneden kon. Tiny wist destijds ook te vertellen dat de woningstichting net een nieuw contract afgesloten heeft met een nieuwe monteur. "De opvolger heeft niet alle onderdelen op voorraad. Er moeten printplaten worden besteld, maar hoelang duurt dat?"

"Ik moet er drie kwartier voor uittrekken om met de trap beneden te komen."

Irma, Tiny en meerdere bewoners hopen dat de ellende met de lift snel wordt opgelost, maar ze vrezen ervoor. "Je krijgt gewoon geen antwoord. Het is te gek voor woorden. Ik moet er drie kwartier voor uittrekken om met de trap beneden te komen. Dat doet fysiek en mentaal gewoon zeer", zegt Irma. Laurentius liet twee weken geleden weten dat er een monteur zou komen. "De lift is de laatste tijd regelmatig kapot, maar er is steeds weer een andere oorzaak." De woningstichting wist naar eigen zeggen niet dat er mensen in de flat wonen die geen trap kunnen lopen. Daarom hebben ze geen traplift of tijdelijke bouwlift geplaatst. LEES OOK: Ouderen kunnen huis niet uit door defecte lift: '12 verdiepingen omhoog'