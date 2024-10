Duizenden telefoons in de lucht voor overleden Rucphense MC Raise

De typische stamp-, hak- en feestgeluiden op festival Elektrum kregen zaterdagavond voor even een bijzonder emotionele lading. Samen met duizenden feestgangers stond het festival 'stil' bij de dood van de Rucphense hardstyle-artiest Pieter van Bogaert, beter bekend onder zijn artiestennaam MC Raise. De artiest werd op gepaste wijze herdacht, en daarbij was een minuut stilte verre van de beste optie.

Duizenden telefoons gaan de lucht in. Het witte licht afkomstig van de vele zaklampjes geven het festival een serene sfeer. en vanavond het podium wordt nog één keer zijn naam geroepen: "Let MC Raise come down upon this stage!" Nog één laatste feestje als eerbetoon, precies zoals de artiest het zelf had gewild, schrijft de organisatie van Elektrum festival. Het festival kondigde maandag al aan dat het een gepast eerbetoon aan de artiest zou organiseren.

Knokkelkoorts

Van Bogaert overleed maandag op 32-jarige leeftijd op Bali aan de gevolgen van knokkelkoorts. Dit virus, ook wel het denguevirus genoemd, zorgde ervoor dat de Rucphense een longinfectie kreeg waar hij niet meer van herstelde. Mensen lopen meestal het denguevirus op door een beet van de gelekoortsmug of een Aziatische tijgermug.

MC Raise was een bekend gezicht op veel hardstylefeesten. Met microfoon in de hand was hij het zangtalent voor Annihilation, Gearbox Overdrive en The Infusion by Noxiouz en werd hij onderdeel van de Fallen Angel live-act met Abaddon. Ook stond hij regelmatig op festivals als Intents Festival, REBiRTH en Forbidden Island.

