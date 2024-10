Na dodelijke schietpartij en ontploffing, nu wéér explosie bij theehuis

Bij theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom is zaterdagnacht een explosief ontploft. Dit gebeurde rond kwart over vier 's nachts.

De explosie veroorzaakte een gat in de voordeur. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De politie is bezig met een buurtonderzoek en agenten bekijken camerabeelden.

'Hier hangt altijd een raar sfeertje'

In augustus was er ook al een explosie bij dit theehuis en een paar jaar geleden was er bij dit theehuis ook al een dodelijke schietpartij. Na die incidenten werd de zaak al twee keer tijdelijk gesloten.

Bij de heropeningen gaven buurtbewoners destijds al aan het zat te zijn. Ze willen dat de zaak definitief gesloten wordt. "Pas dan blijft het rustig", vertelde een buurman in augustus. Hij overwoog een handtekeningactie te starten in de hoop dat de burgemeester in actie zou komen.

"Dit blijft doorgaan. Het is gewoon een vergelding, dat weet ik wel zeker", vulde een directe omwonende aan. Volgens een buurman iets verderop hangt er bij dit theehuis 'een raar sfeertje'. "We zijn het liever kwijt dan rijk."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Volgens een buurtbewoonster speelt bij het theehuis een vete tussen twee families