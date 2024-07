Explosie en schietpartij bij theehuis: buurt is het zat en wil sluiting

Het theehuis in Bergen op Zoom moet dicht, liever vandaag nog dan morgen. Dat zeggen verschillende verontruste buurtbewoners tegen Omroep Brabant nadat er woensdagochtend een explosief ontplofte bij De Theepot aan de Wouwsestraatweg. Een paar jaar geleden was er bij het theehuis al een dodelijke schietpartij. "Straks vallen er meer doden", vreest een buurman.

Rechtop in bed Het explosief ontplofte woensdagochtend rond halfvijf. Het pand is door de explosie aan de voorkant flink beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ook een omwonende heeft schade aan een auto door de klap. "Het is een enorme dreun geweest. Ik zat rechtop in bed", vertelt een vrouw.

"Dit blijft doorgaan. Het is gewoon een vergelding, dat weet ik wel zeker", vervolgt een directe omwonende. Een buurman iets verderop: "Altijd hangt daar een raar sfeertje. We zijn het liever kwijt dan rijk."

"Dit hadden we verwacht. Hier waren we al die tijd bang. voor", vervolgt een buurman. "De zaak moet gewoon dicht, klaar! Pas dan blijft het rustig." Hij overweegt een handtekeningactie te starten in de hoop dat de burgemeester in actie komt en het pand sluit.

Het theehuis kwam in 2021 al in opspraak vanwege een dodelijke schietpartij. De toenmalige burgemeester heeft het pand vervolgens maandenlang gesloten. Het ging in februari 2022 weer open. De buurt was tegen de heropening. De schutter van toen is inmiddels veroordeeld tot 12 jaar cel.

'Puinzooi'

"Het is hier gewoon een grote puinzooi", klaagt een wat oudere buurman. "De zaak is dag en nacht open." Volgens een bewoner mogen klanten alleen via de achterkant naar binnen, maar komen ze tegen de afspraken in alsnog via de voorkant. Dat zorgt volgens hem ook voor flinke parkeeroverlast.

De bewoners willen alleen anoniem hun verhaal doen. "Anders heb ik straks ook een bom voor de deur", legt een vrouw uit. "Het is een vete tussen twee families." Een andere buurman: "De burgemeester moet hier maar eens langskomen."

Een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom laat weten: "We snappen de zorgen van omwonenden." De gemeente zegt eerst het politieonderzoek af te wachten, voor een besluit kan worden genomen over een eventuele sluiting.

