Buurt ziet heropening theehuis niet zitten: 'Het was eindelijk rustig'

Wij hadden eindelijk rust, zeggen omwonenden van de Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom. Het theehuis werd vorig jaar na een dodelijke schietpartij op last van de gemeente gesloten. Volgende week dan mag het weer open. De gemeente Bergen op Zoom zegt dat er onvoldoende bewijs is tegen het theehuis om de sluiting te verlengen.

De schietpartij waarbij vorig jaar oktober een 55-jarige man werd doodgeschoten staat bij omwonenden in het geheugen gegrift. "Wij zagen de dader met pistool in zijn vluchtauto stappen. Op straat lag het slachtoffer in een plas bloed. Een politiehelikopter cirkelde uren boven de wijk en er was een zwaar bewapend arrestatieteam op de been. Wij moesten achter ons huis vluchten voor onze eigen veiligheid", zegt een echtpaar.

Onveilig gevoel

"Je bent het gevoel van veiligheid in je buurt kwijt", zegt een vrouw die vlakbij het theehuis woont: "Er wordt hier op straat volop gedeald en dan hoef ik niet te vertellen om wat het gaat". Een andere buurtbewoner zegt zelfs zakjes cocaïne op straat te hebben gevonden en zakjes met wiet.

Het is de overlast en het gevoel van onveiligheid wat de omwonenden dwars zit. "Wij krijgen hier niets voor elkaar", zegt een vrouw. "Wij hebben zo vaak gebeld en kentekens van auto's opgeschreven en doorgegeven, maar het helpt allemaal niets. Wij hebben de afgelopen maanden van de rust in de straat genoten, maar volgende week is het weer gedaan met die rust."

Direct actie

Maandag kregen omwonenden een brief van de gemeente waarin staat dat het theehuis weer open mag gaan. De burgemeester schrijft in de brief dat hij de situatie rondom het theehuis uiterst serieus blijft volgen. Als er aanleiding voor is, dan onderneem ik direct actie", schrijft burgemeester Frank Petter. Maar omwonenden hebben daar weinig vertrouwen in.

Op deze dinsdagavond is het rustig in de straat en zijn er voldoende parkeerplaatsen. Maar volgens de buurt is dat volgende week weer voorbij. "Er wordt overal lukraak geparkeerd. Vaak ook dubbel. En er hangen jongeren op straat rond, die provocerend gedrag vertonen. Ze zetten bijvoorbeeld een blikje Red Bull op het dak van je auto", zegt een vrouw.

Een enkele buurtbewoner heeft zelfs het huis te koop gezet vanwege alle overlast. Maar door de overspannen woningmarkt is dat niet voor iedereen een optie. "Wij willen veiligheid en rust, nu maar hopen dat er niet opnieuw spanningen komen of dat er een wraakactie komt", zeggen omwonenden. De meeste mensen in de buurt zouden liever zien dat het theehuis definitief haar deuren moet sluiten.