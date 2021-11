Theehuis maanden langer dicht na dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom

Theehuis De Theepot in Bergen op Zoom blijft drie maanden langer dicht. Dat heeft burgemeester Frank Petter maandagmiddag besloten. Vorige maand was er een dodelijke schietpartij vlakbij het theehuis. De gemeente ziet 'grote risico's' bij heropening.

Het is nog steeds onduidelijk welke rol het theehuis precies speelde bij de schietpartij. Het politie-onderzoek is nog niet afgerond. Toch ziet de burgemeester voldoende aanleiding om de zaak langer dicht te gooien. "Het draagt bij aan het verder terugkeren van de rust in de woonomgeving", benadrukt Petter.

Onrust

Op 12 oktober werd op zeker twee plekken in Bergen op Zoom geschoten. Een 55-jarige man werd neergeschoten op de Wouwsestraatweg en overleed later in het ziekenhuis. De schietpartij was 's avonds rond half zeven vlakbij bij De Theepot, op de hoek van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan. Buurtbewoners klaagden al langer over onrust: ''We wisten dat het mis zou gaan".

Eerder die avond werd er geschoten op de Jan Dercksstraat, zo'n anderhalve kilometer verderop. Mogelijk heeft het geweld zich daarna verplaatst naar de Wouwsestraatweg, zoals buurtbewoners zeggen.

Het theehuis was maandag al precies een maand gedwongen dicht. De verlengde sluiting geldt in ieder geval tot 15 februari.

Bekijk in de video hoe het er die dag aan toe ging in Bergen op Zoom: