Dodelijke schietpartij bij theehuis: tweede verdachte opgepakt

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een theehuis in Bergen op Zoom in oktober vorig jaar. Het gaat om een 24-jarige man uit Schiedam. Bij de schietpartij kwam een 55-jarige man uit Bergen op Zoom om het leven. De hoofdverdachte (22) meldde zich ruim twee weken later op het politiebureau en zit nog vast.

De tweede verdachte is dinsdagmorgen opgepakt in een huis in Schiedam. Hij zit vast en wordt verhoord. Schietpartij theehuis

Op dinsdagavond 12 oktober 2021 werd op zeker twee plekken in Bergen op Zoom geschoten. Eerst om de hoek bij theehuis De Theepot, op de hoek van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan. Niet lang daarna werd zo'n anderhalve kilometer verderop ook geschoten, op de Jan Dercksstraat. Er lagen tientallen kogelhulzen op de weg en er werd een auto gevonden met minstens tien kogelgaten.

De kogelgaten in de achtergelaten Audi.

De politie schaalde die avond flink op. Een politiehelikopter en een arrestatieteam werden ingezet en een traumahelikopter werd opgeroepen. De overleden man zou in zijn hoofd zijn geraakt. Mensen in de buurt hoorden drie schoten. Vlak na de schietpartij viel het arrestatieteam het theehuis binnen. Daar werden twee verdachten aangehouden. Die werden de volgende ochtend weer vrijgelaten, omdat ze niks te maken hadden met de schietpartij. Een 29-jarige man uit Bergen op Zoom werd op een andere plek aangehouden, maar ook hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten. Buurt niet blij met theehuis

Bewoners van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan vertelden de dag na de schietpartij aan Omroep Brabant dat ze schoon genoeg hebben van De Theepot. Ze noemden het een drugshuis en vertelden dat bezoekers van het theehuis al jarenlang overlast veroorzaken. De vrijdag na de schietpartij besloot burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom dat het theehuis voor langere tijd op slot moest. "Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in de wijken staat bij ons altijd voorop", zo schreef Petter in een persbericht. In de eerste instantie zou het gaan om een maand, maar daarna werd dat verlengd tot 15 februari. De gemeente zag namelijk grote risico's bij heropening. Het is nog steeds onduidelijk welke rol het theehuis speelde bij de schietpartij. De burgemeester wilde er alleen over kwijt dat hij het pand sloot 'op grond van politie-informatie' en vanwege de verstoring van de openbare orde.