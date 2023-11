Wildwestschietpartijen in Bergen op Zoom: twee keer 12 jaar gevangenisstraf

Bergen op Zoom werd op 12 oktober 2021 opgeschrikt door twee heftige schietpartijen, die voor grote onrust zorgden. De rechtbank heeft dinsdag vier mannen veroordeeld. Ibrahim B. uit Bergen op Zoom die begon met schieten kreeg twaalf jaar celstraf, veel meer dan de vijf jaar die was geëist. Ook zijn broer Mohammed krijgt twaalf jaar.

Bij de eerste schietpartij vlogen de kogels in het rond. Ibrahim B. reed in zijn auto over een rotonde en kwam Cihan K. toevallig tegen. Hij lokte hem mee, volgens de rechtbank. Op een parkeerplaats aan de Jan Dercksstraat bij een speeltuintje, ging het mis. Ibrahim pakte meteen een vuurwapen uit zijn wagen en schoot twaalf keer op Cihan. Die schoot zeven keer terug.

Ibrahim B. werd geraakt in zijn bovenbeen. Beide mannen sloegen op de vlucht. Ibrahim ging naar het ziekenhuis.

Verhaal halen

Ibrahims broer Mohammed (25) hoorde van het vuurwapengeweld en sprong in zijn auto. Samen met jeugdvriend. Hij reed naar het Marokkaanse theehuis van zijn familie aan de Wouwsestraatweg.

Vanuit het Turks theehuis verderop aan dezelfde weg, kwam op dat moment een groep mannen aanlopen die verhaal kwam halen over het schieten. Yilmaz Yeral (55) liep er ook bij.

Mohammed B. werd belaagd en omsingeld en schoot op Yilmaz. Die werd door een kogel in zijn hoofd geraakt en overleed nog dezelfde avond.

'Ronduit traumatisch'

Na de schietpartijen ontstonden spanningen. Dreigementen werden geuit en diverse mensen doken onder. Vorige maand tijdens het proces, stond er een beveiligingscamera bij het Marokkaanse theehuis aan de Wouwsestraatweg.

Volgens de rechtbank waren de schietpartijen ronduit traumatisch voor buurtbewoners. "Het gebeurde op klaarlichte dag, in een woonwijk, naast een speeltuintje op een tijd dat mensen thuiskomen van hun werk."

Poging tot moord

De rechtbank tilde veel zwaarder aan de eerste schietpartij dan de officier van justitie. Ibrahim lokte Cihan mee en daarmee was volgens de rechter sprake van poging tot moord. Daarom kreeg Ibrahim twaalf jaar cel in plaats van de geëiste vijf.

Cihan die beschoten werd en terugschoot, kreeg vijf maanden voor verboden wapenbezit. Zijn auto werd doorzeefd door elf kogels, maar zelf raakte hij niet gewond. Volgens de rechtbank was het een 'gelukkig toeval' dat Cihan aan de dood ontsnapte. De man heeft PTSS opgelopen, een posttraumatische stressstoornis. Hij beleeft delen van de dag steeds opnieuw en heeft last van slapeloosheid. Hij is ook bang dat iemand afmaakt waar Ibrahim aan begonnen was. Cihan K. was de enige verdachte die dinsdag in de rechtbank was.

De rechter was het wel eens met de officier van justitie over de tweede schietpartij: dat was doodslag. Mohammed B. krijgt twaalf jaar, zoals geëist, voor het doodschieten van Yilmaz Yeral. En voor vuurwapenbezit. Het was volgens de rechtbank geen zelfverdediging, want hij zocht zelf de confrontatie op.

Een kameraad van Mohammed die er die avond bij was, Rachid L., kreeg zes maanden cel voor bedreiging. Hij bracht Mohammed naar het theehuis en droeg een nepwapen.

