Verdachte bekent dodelijke schietpartij Bergen op Zoom: 12 jaar geëist

Mohammed B. uit Bergen op Zoom heeft dinsdag bekend dat hij plaatsgenoot Yilmaz Yeral heeft doodgeschoten. De schutter zegt dat hij werd omsingeld en dat hij wel een pistool moest trekken om zichzelf te verdedigen. “Ik heb die schoten gelost. Hoe erg het ook is, ik kon niet anders.” De officier van justitie ziet dat anders en spreekt van opzet en doodslag. Ze eiste daarom twaalf jaar gevangenisstraf.

Bergen op Zoom werd op 12 oktober 2021 opgeschrikt door twee heftige schietpartijen, kort na elkaar. Het begon allemaal met een een ruzie in een discotheek en dreigementen.

Bij de eerste schietpartij aan de Jan Diercksstraat liep Ibrahim B. een schotwond op in zijn bovenbeen. Zijn broer Mohammed schrok zo erg dat hij verhaal wilde halen. Samen met een jeugdvriend sprong hij in de auto. “Ik was vooral bang”, zegt Mohammed.

Hij reed naar het Marokkaanse theehuis van zijn familie op zoek naar zijn broer. Vanuit een Turks theehuis verderop aan de Wouwsestraatweg kwam op datzelfde moment een groep mannen aanlopen. Ze troffen elkaar op straat bij het Marokkaanse theehuis, vertelt Mohammed. Een van de mannen is de boze Yilmaz Yeral (55).

Omsingeld

“Ik zie Yilmaz Yeral op de ruit bonken. Ik schrok. Ik vroeg: wat doen jullie hier? Hij ziet mij en loopt op me af. Ik hoorde Turkse scheldwoorden die ik niet ken. Zijn ogen waren wijd open, heel agressief. Ik stond in het midden van de cirkel en die werd steeds kleiner. Vijftien man minimaal. Toen heb ik een vuurwapen getrokken. Om hem af te schrikken. Het deed hem helemaal niks. Ik liep naar achter en hij kwam steeds dichterbij, heel snel. Toen heb ik zonder te kijken uit angst, één schot… Hij viel. Ik heb in mijn broek geplast van angst."

B. vluchtte en reed dezelfde avond nog naar Spanje. Maar hij meldde zich een paar weken later bij de politie.

Angst

Yilmaz Yeral (55) overleed enkele uren later aan hersenletsel. In zijn bloed vonden experts resten van alcohol en cocaïne. Mohammed benadrukt dat hij bang was voor Yilmaz, vanwege zijn banden met motorclub Supremos, opvolger van No Surrender. "Yeral was hun baas."

Mohammed B. zei nog dat hij het een verschrikkelijk incident' vond. "Ik wil de nabestaanden sterkte toewensen."

Schutter Mohammed B. had een medeplichtige, een jeugdvriend. Die stond ook op straat, volgens ooggetuigen met een 'kalasjnikov'. De jeugdvriend verscheen niet op het proces. Het OM eiste tegen hem negen maanden celstraf.

Ook op deze tweede zittingsdag kwamen geregeld de dreigementen ter sprake die er nog steeds zouden zijn. Op minstens één plek in Bergen op Zoom is een paar dagen geleden camerabewaking ingesteld.

Rustig

Tientallen familieleden, bekenden en buurtbewoners waren bij het proces. Ze zaten achter glas of in andere zalen met een videoverbinding. Bij eerdere zittingen werd soms gescholden. Nu bleef het kalm.

De nabestaanden van Yilmaz zaten achter in de zaal. Ze konden hun emoties ook de baas blijven. Een van beide zoons zei dat hij boos is dat zijn vader wordt afgeschilderd als slechte man. "Hij bracht overal vertrouwen, rust en liefde met hem mee." De weduwe schreef in haar verklaring: "Ik mis hem zo enorm erg. Elke minuut."

Voor de schutter had ze ook nog een boodschap: "Ik zal jou nooit vergeven. Ik laat je aan de rechters over en aan God."

Op 21 november doet de rechtbank in Breda uitspraak.

