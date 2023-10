Na lullig opstootje in disco volgde wraak en vlogen kogels door de straten

Bergen op Zoom werd op een gewone herfstdag in 2021 opgeschrikt door twee heftige wildwestschietpartijen. Met doorzeefde auto's en als trieste balans een dode en een gewonde. Een van de schietpartijen was naast een speeltuin. "Het mag een wonder heten dat niemand anders werd geraakt", zei de officier van justitie. Het geweld speelde zich af tussen twee families. Die voelden zich zo bedreigd dat ze onderdoken, eentje zelfs twee jaar lang. Wraak dreigt nog steeds, zo werd maandag duidelijk bij de start van het proces.

'Een lullig opstootje'. Daar begon het mee, volgens de officier van justitie. In een discotheek in Antwerpen. Cihan K.(34) uit Bergen op Zoom ergerde zich tijdens het stappen aan een plaatsgenoot, iemand van de familie B. Cihan gaf deze B. buiten een klap. "Zijn oog was helemaal dicht!", zei de broer van het slachtoffer, Ibrahim B. (31).

Cihan voelde zich bedreigd en schafte een dag later een pistool aan. Maar er werd ook besloten het uit te praten. Cihan zijn oom leek de perfecte bemiddelaar. Deze Yilmaz Yeral stond bekend als 'vredesstichter'. Maar Yilmaz versliep zich en de afspraak ging niet door. De volgende dag liep het uit de hand.

'Pauw Pauw'

Dinsdagavond 12 oktober 2021. Op een rotonde in Bergen op Zoom kwamen Cihan en Ibrahim elkaar toevallig tegen. Cihan hoorde van Ibrahim dat hij wilde praten en Cihan reed achter hem aan. Maar Ibrahim ontkent dat en zegt dat Cihan hem juist achtervolgde.

Ze stapten uit in de Jan Dercksstraat bij een speeltuintje. En toen klonk het meteen van: 'pauw pauw', zei een van de getuigen later bij de politie. Diverse ooggetuigen zagen pistolen, sommigen een machinegeweer.

Volgens Ibrahim was het Cihan die als eerste het vuur opende. "Hij bleef maar schieten, ik wou hem wegjagen." Maar Cinan zegt juist dat hij schietschijf was: "Ik begon terug te schieten. Ik was in paniek, had angst."

Kogels

Zeker 19 kogels vlogen in het rond. Ibrahim zocht dekking achter een boom maar kreeg toch een kogel in zijn bovenbeen. Daarna sloegen ze op de vlucht. Een kennis bracht B. naar het nabijgelegen ziekenhuis.

Een kwartier later klonken weer schoten in de stad. Nu aan de Wouwsestraatweg. Met een dodelijk slachtoffer: Yilmaz Yeral (55), de man die zou bemiddelen, overleed op straat. Hij was een oom van Cihan.

Krukken

Na de schietpartijen zou een dodenlijst rondgaan. Diverse mensen doken onder. Ibrahim B. met zijn schotwond, op krukken en onder de morfine sprak nog even met de politie. Samen met andere familieleden verdween hij van de radar. Vorige week keerde Ibrahim vrijwillig terug op Schiphol, voor zijn proces. Hij werd meteen gearresteerd.

Een van de advocaten vertelde in de rechtszaal dat de spanning blijft. Onlangs zou er zijn gedreigd met 'het aanbrengen van een explosief'. Daarom is op de plek waar Yeral werd vermoord, om de hoek bij het theehuis van de familie B., pas geleden een bewakingscamera neergezet. 'In verband met de start van het proces', meldt de gemeente.

Explosie

Voor de 'ongelofelijke explosie aan geweld' in de Jan Diercksstraat eiste de officier van justitie maandag celstraffen tegen de twee mannen. 'De kogels vlogen door de straten', zei ze over het 'salvo'. Volgens de officier was Ibrahim B. begonnen met schieten en moet hij daarom vijf jaar de cel in. Cihan K. schoot terug, uit zelfverdediging en moet een jaar de cel in voor vuurwapenbezit.

Beide advocaten vinden dat de verdachten vooral slachtoffers zijn en vrijuit moeten gaan.

Dinsdag gaat de zaak verder over de moord op de Wouwsestraatweg.

