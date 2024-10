Kopschoppers mishandelen jongen: 'Ben bang dat we er aan gewend raken'

De beelden van een jongen die wordt mishandeld in Oss, zorgen voor verdeelde reacties onder inwoners. Ze zeggen de actie niet te begrijpen, maar geven tegelijkertijd aan dat er wel vaker zinloos geweld wordt gepleegd in de stad. "Ik ben bang dat mensen er langzaamaan aan gewend raken", zegt een man tegen Omroep Brabant.

De video van de mishandeling van een jongen gaan flink rond in Oss, zeggen meerdere voorbijgangers tegen een verslaggever van Omroep Brabant. Zowel op Snapchat en Facebook worden de beelden gedeeld. Het kan rekenen op verontwaardiging onder inwoners, die tegelijkertijd zeggen niet verrast te zijn.

"Oss is agressief", zeggen de 17-jarige Naomi en 15-jarige Elyssa tegen een verslaggever van Omroep Brabant. "Er gebeurt bijna iedere dag wel iets. We lopen wel met een normaal gevoel over straat, maar in de avond letten we wel extra op." Een andere tiener sluit zich daarbij aan. "Het is absurd, maar het gebeurt wel vaker in Oss."

LEES OOK: Schokkende beelden gaan rond in Oss: jongen krijgt trappen tegen zijn hoofd

Bij de skatebaan, de plek waar het misging, zegt een 10-jarig jongetje vlakbij te zijn geweest toen de mishandeling plaatsvond. "Ik zag dat iemand aan het filmen was en toen ben ik ook gaan kijken. Toen werd de jongen geschopt en geslagen. Ik dacht: dit is niet zo fijn, dit doet wel erg veel pijn. Ik ben snel weggegaan."

Een man geeft aan flink te zijn geschrokken van de beelden. "Ik vind het vreselijk om te zien. Het gaat alle perken te buiten. Ik ben bang dat mensen gewend raken aan dit soort filmpjes", vertelt hij. "Als vader denk je dan toch: het zal je zoon maar zijn."

De politie zegt zondag dat het onderzoek nog in volle gang is en dat er nog geen verdachten zijn aangehouden voor de mishandeling. Het is ook niet bekend hoe het met het slachtoffer is.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT: Froukje leeft na 25 jaar nog altijd voort als voorbeeld van zinloos geweld