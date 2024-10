Voetbalwedstrijd eindigt in flinke knokpartij: 'Het was wel erg heftig'

Net voor het eindsignaal gaat het mis bij voetbalclub Bruheze in Helmond. De derby tussen de tweede elftallen van Bruheze en De Braak moest zondagmiddag vroegtijdig worden geëindigd na een massale vechtpartij. Ook de politie moest naar het sportveld komen en heeft een 48-jarige man aangehouden. "Mensen wilden van beiden kanten de rust bewaren, maar dat lukte niet", vertelt een bestuurslid van v.v. Bruheze.

De thuisclub stond 4-1 voor, toen er in de 87e minuut een pittige overtreding werd gemaakt. Spelers van beide clubs gingen met elkaar op de vuist. Later renden er ook supporters het veld op en werden er over en weer rake klappen uitgedeeld.

"Er waren van beide kanten ook spelers en supporters die de vrede wilden bewaren", benadrukt het bestuurslid van Bruheze. "Maar dat lukte niet. Er waren een paar mensen helemaal doorgedraaid."

De situatie liep zo uit de hand dat de politie nog naar het sportpark is gekomen. Zij hebben uiteindelijk een man uit Helmond aangehouden. Ook heeft een speler van Bruheze aangifte gedaan, laat de politie in een reactie weten.