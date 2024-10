Winkelcentrum blijft deels dicht na brand: 'Vermoedens van brandstichting'

Het winkelcentrum in Oosterhout waar zondagochtend brand uitbrak is de hele dag gesloten. "Omdat er vermoedens zijn van brandstichting hebben we een onderzoek ingesteld. Daar gaan we maandag mee verder", laat een woordvoerster van de politie weten. Maandag gaat winkelcentrum Arendshof voor een deel weer open, behalve de winkels waar de schade het grootst is.

In winkelcentrum Arendshof brak zondagochtend brand uit en dat zorgde voor flinke schade bij meerdere winkels. Zo is er binnen veel rook-, roet- en waterschade en het dak is beschadigd. Bij een chocoladewinkel is de schade zo groot dat het nog maar de vraag is wanneer de winkel weer open kan.

Zondag bleef het centrum de hele dag gesloten, omdat de sprinklerinstallatie het niet meer deed sinds de brand. "De installatie is tijdens de brand in werking geweest, maar werkt nu niet meer. Het winkelcentrum kan pas weer open als de installatie gemaakt is", zegt de woordvoerster.

Een bestuurslid van Arendshof laat weten dat er zondagmiddag flink is schoongemaakt en dat ze maandag wel weer voor een deel open mogen. "En voor de winkels met flinke schade gaan we kijken hoe we ze hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld met pop-up stores."

