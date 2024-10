Winkelcentrumbrand 'waarschijnlijk aangestoken': 'Timing kon niet slechter'

De uitslaande brand in een winkelcentrum in Oosterhout, waarbij zondagochtend meerdere winkels ernstig zijn beschadigd, is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie. De brand zorgde voor flink wat schade bij meerdere zaken in het centrum.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar 'er is wel een vermoeden van brandstichting', laat de politie desgevraagd weten. Uit onderzoek moet duidelijk worden hoe de brand precies is ontstaan. Verschillende ondernemers vertellen dat op camerabeelden te zien is hoe twee personen met capuchon op in de richting van het pand lopen en even later wegrennen. Kort daarna ontstaat de brand.

"We hadden het er pas nog over om een camera te hangen in de dode hoek."

"De brandweer heeft tegen ons gezegd dat de brand buiten is ontstaan, rond half zes 's ochtends", vertelt de eigenaresse van een chocoladewinkel waar de schade erg groot is. "De vuilnisbak hier achter is in brand gestoken." De vrouw vertelt dat er wel vaker jeugd en 'drugsmensen' in het hoekje bij het winkelcentrum rondhingen. "We hadden het er pas nog over om daar een camera te hangen."

Het winkelcentrum is vandaag niet geopend

De schade in het winkelcentrum in Oosterhout is groot, vertelt Bert de Haas, voorzitter van de lokale winkeliersvereniging: "De brand heeft zich binnen kunnen beperken, maar er is alsnog rook-, roet- en waterschade. Ook het dak is beschadigd. De boel wordt vandaag opgeruimd en schoongemaakt." Er zijn in totaal zes winkels die schade hebben.

"Weet niet of dit nog te redden is voordat de feestmaanden beginnen."

Het winkelcentrum hoopt maandag de deuren weer te kunnen openen. Voor de chocoladewinkel is de schade alleen zo groot, dat het niet duidelijk is of deze überhaupt nog snel open kan gaan. Zo vertelt de eigenaresse: "De timing kon niet slechter. Ik weet niet of dit nog te redden is voordat de feestmaanden beginnen. Waarschijnlijk ga ik op zoek naar een pop-up store." LEES OOK: Uitslaande brand in winkelcentrum waarin 60 winkels gevestigd zijn

Het is een ravage in de chocoladewinkel