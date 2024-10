Verkeersruzie op de A29: man op snelweg geduwd en aangereden

Een automobilist is maandagochtend op de A29 bij de afslag Dinteloord gewond geraakt na een ruzie op de vluchtstrook. De man had een discussie met een andere automobilist en werd tijdens een worsteling op de snelweg geduwd. Een voorbijrazende auto reed vervolgens over zijn hand.

Het voorval gebeurde rond zeven uur 's ochtends in de richting van Steenbergen naar Rotterdam. Volgens de politie ontstonden er frustraties nadat een van de automobilisten niet voldoende afstand zou hebben gehouden op zijn voorganger. De twee stopten beiden op de vluchtstrook en stapten uit de auto. Daar ontstond een woordenwisseling tussen de twee. Na wat duw- en trekwerk, duwde een van de automobilisten de andere man richting de snelweg. Hij viel daarbij op de grond en vervolgens reed een voorbijganger over zijn hand. De man was er volgens de politie ernstig aan toe en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die de man duwde, is er snel vandoor gegaan. Het ging volgens de politie waarschijnlijk om een Poolse man, die in een donkere Audi zonder kentekenplaat reed. De politie is zowel naar hem op zoek als naar de bestuurder die de man heeft aangereden.