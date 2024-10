Man (21) uit Bladel overleden na aanrijding in zijn woonplaats

De automobilist die maandagochtend vroeg zwaargewond raakte bij een ongeluk op een kruising in Bladel, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 21-jarige man uit Bladel.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier in de nacht van zondag op maandag. Twee auto's botsten op elkaar, waarbij de man zwaargewond raakte. Hij moest uit de auto worden bevrijd door de brandweer. De andere bestuurder, een 28-jarige man uit Reusel, raakte lichtgewond. Hij werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog gezocht.