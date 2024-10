Megadrugsvondst, maar MDMA had 'slechts' straatwaarde van 1,5 miljoen euro

De ruim vijfhonderd kilo MDMA die de politie zondag vond in Waalwijk, heeft een straatwaarde van anderhalf miljoen euro. Eerder meldde de politie dat de drugsvondst een straatwaarde had van ongeveer 14 miljoen euro. De MDMA, een grondstof voor xtc, werd aangetroffen op een industrieterrein aan de Sluisweg.

De vondst werd rond twaalf uur zondagmiddag gedaan. De MDMA was opgeslagen in een zeecontainer. Agenten braken die met man en macht open, waarna hen direct een chemische lucht tegemoetkwam. Hoe de politie op die plek uitkwam, is onduidelijk.

De drugs zijn in beslag genomen, afgevoerd en vernietigd. De container is afgevoerd naar een plek waar de politie verder onderzoek kan doen.