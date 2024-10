Boer vindt dood en verminkt kalfje in wei: 'Geslacht voor het vlees'

Een boer in Heukelom is zich zondag kapotgeschrokken toen hij die ochtend in zijn wei kwam. Een van zijn kalfjes lag dood en verminkt in het gras. Het kalf is volgens de politie door mensen in stukken gesneden, waarna de daders er vandoor zijn gegaan met het vlees.

De boer deed de lugubere ontdekking zondagochtend rond half tien. De keel van het kalf was doorgesneden en de ingewanden lagen ernaast. De man ging er in eerste instantie vanuit dat zijn kalf te grazen was genomen door een wolf. Maar volgens een wolvenexpert is het kalf op een andere manier gedood. Stukken vlees op straat gevonden

De politie werd ingeschakeld en agenten hebben ter plekke onderzoek gedaan. De politie vermoedt dat het dier geslacht is voor de consumptie van het vlees. De dader of daders zouden er met het vlees vandoor zijn gegaan in de richting van de Bosscheweg en de N65. Daar zijn volgens een woordvoerder voetsporen en stukken vlees gevonden. Waarschijnlijk stond hun auto geparkeerd op een pechstrook. De politie is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien. Het is niet bekend rond welk tijdstip het kalf precies werd geslacht, maar in ieder geval ergens tussen zaterdagavond en zondagochtend.