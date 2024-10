Verkrachting lichamelijk en verstandelijk beperkte vrouw: buurman cel in

Een 61-jarige man uit Bergeijk is schuldig bevonden aan verkrachting van de lichamelijk en verstandelijk zeer beperkte dochter van de buren. Hij moet 15 maanden de cel in.

De dader ging begin augustus 2023 met de dochter van zijn buren naar de toeristenmarkt in Eersel. De vrouw (33) functioneert op het niveau van een zeer jong kind en woont in een zorginstelling. Na afloop van de markt nam de man haar mee naar zijn huis in Bergeijk waar hij het slachtoffer heeft verkracht.

Alhoewel de man zelf ontkent, is er volgens de rechtbank voldoende bewijs voor haar verhaal. Zo heeft het slachtoffer stelselmatig over het misbruik verteld aan haar begeleider, een psycholoog en haar ouders, en ook tijdens het verhoor bij de politie.

Gedragsverandering

Ook werd ze telkens zeer emotioneel als ze er over sprak. Haar begeleider en ouders merkten een duidelijke gedragsverandering na de toeristenmarkt. Het gedrag van de man veranderde ook. Waar hij eerder bijna dagelijks bij zijn buurman, de vader van het slachtoffer, over de vloer kwam, bleef hij in de weken na het bezoek aan de toeristenmarkt zonder logische verklaring weg.

Volgens een psychiater en een psycholoog is er bij de verdachte sprake van een persoonlijkheidsstoornis met vooral narcistische en afhankelijke trekken.

Tweede zedendelict

Naast de 15 maanden cel en een voorwaardelijke straf van 9 maanden, moet de man van de rechter worden behandeld voor zijn persoonlijkheidsproblematiek. Het is namelijk de tweede keer dat hij zich vergreep aan een ander. De man werd twintig jaar geleden veroordeeld voor een gelijksoortige zaak. Ook toen had het slachtoffer een verstandelijke beperking. Ook toen ontkende hij stellig.

"De eerste keer moest hij zich ook laten behandelen, maar dat heeft kennelijk niet het gewenste effect gehad. Bovendien neemt hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden", oordeelt de rechtbank. Daarom legt de rechter hem ook een meldplicht bij de reclassering op. Hij mag verder geen contact zoeken met het slachtoffer en niet bij haar verblijfplaats in de buurt komen. Tot slot moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 3000 euro betalen.