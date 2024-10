Arendshof weer open na brand: 'Voor sommige winkeliers heel heftig'

Zondagochtend brak er brand uit in het Winkelcentrum Arendshof in Oosterhout. Maandag ging het winkelcentrum weer open, maar de schrik zit er goed in bij de winkeliers. Ze hebben te maken met grote schade.

Als je zo kijkt, lijkt de schade mee te vallen, zegt en medewerker van grilwinkel Kippie terwijl ze om zich heen kijkt. "Maar ik heb foto's van binnen gezien en het is echt wel heftiger dan het lijkt", voegt ze er meteen aan toe. De sprinklers hebben veel water gesproeid, waardoor de meeste winkels zijn beschadigd. Ook is er een sterke rooklucht in de producten getrokken, waardoor die niet meer te verkopen zijn. "Ik vind het vooral heel erg voor de mevrouw van de chocoladewinkel", zegt ze. Deze winkel heeft de meeste schade en het is nog niet duidelijk wanneer die weer open kan. "Chocola, water en vuur gaan niet samen." LEES OOK: Winkelcentrum blijft deels dicht na brand: 'Vermoedens van brandstichting'

"Er stonden wel tien brandweerwagens.'

Bij Ad Gudde van de kledingwinkel Even& Sophie is het expertisebureau van de verzekering de schade aan het opmeten. "Het stinkt hier enorm", zegt Ad ongerust. Zijn winkel heeft veel rookschade en dat valt ook goed te ruiken. Gudde: "Ik dacht eerst: het valt wel mee. Maar hoe langer ik hier ben, hoe duidelijker het wordt dat er veel schade is." Ook het dak, waar de brand is begonnen, heeft veel schade en lekt op sommige plekken. De voorzitter van de winkeliersvereniging, Bert de Haas, kreeg zondagochtend vroeg het nieuws over de brand. “Ik dacht: oh jee, wat gebeurt er nu? Toen ik bij het winkelcentrum kwam, zag ik tien brandweerwagens staan.” Hij is dankbaar voor het optreden van de brandweer. "Er zijn veel winkels met schade, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Doordat de brandweer zo snel handelde, is de schade beperkt gebleven."

"Dat het is aangestoken, vind ik wel eng."

Bert hoorde maandag via de media dat de brand waarschijnlijk is aangestoken: "Daar ben ik echt ontzettend van geschrokken. Het onderzoek loopt nog, maar ik vind het wel een heftig en eng idee dat mensen dat doen. Ik begrijp echt niet wat die mensen bezielt." Hij ziet dat de winkeliers maandag voor elkaar klaarstaan. "Met de winkeliers die de meeste schade hebben, zoeken we nu naar een oplossing." Het zijn de maanden voor de feestdagen en als ze juist nu niets verkopen, heeft dat grote gevolgen. "Daarom kijken we samen met hen of zij misschien tijdelijk in een van de leegstaande panden elders in het winkelcentrum willen zitten."