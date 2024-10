Susanne wanhopig: zoontje Freek (11) zit thuis want hij kan nergens terecht

Susanne van Liempt* uit Tilburg is ten einde raad. Haar zoontje Freek* (11) heeft autisme en heeft speciale begeleiding nodig. Nadat hij jaren thuis had gezeten, was die er eindelijk. Maar omdat de organisatie erachter, Crossroads, per direct met individuele begeleiding stopt, zit Freek opnieuw weer veel thuis. “Iedere ouder wil dat z’n kind gelukkig wordt. Maar ik heb een kind dat heel ongelukkig is. En heel kwetsbaar. En daar ga je dan zó mee om.”

Iedere dag zit Susanne nu thuis bij haar kind. Haar baan heeft ze moeten opzeggen. “Gaan we zo naar de winkels? Ik verveel me”, roept Freek boven vanaf de trap. Nadat de verslaggever een voet over de drempel heeft gezet, is hij direct naar boven gegaan. Susanne probeert hem naar beneden te krijgen, maar ze krijgt nul op het rekest: “Nee, waarom moet dat? Dat wil ik niet.”

“Freek vroeg de hele tijd of hij naar de sterretjes mocht.”

“Hij heeft geen vriendjes, geen vriendinnetjes. Hij gaat niet om met leeftijdsgenootjes” zegt Susanne over haar zoon. Het verdriet staat in haar ogen. Ze denkt terug aan de dag dat de leraar van school belde: “We kunnen het niet meer aan, het is beter als Freek vanaf morgen niet meer naar school komt.” Freek kwam thuis te zitten: “Hij voelde zich afgewezen en werd heel depressief. Vroeg de hele tijd of hij naar de sterretjes mocht.” Vorig jaar kwam Freek bij dagbesteding van ‘Uit de verf’ in Esbeek terecht. Eindelijk succes: “Daar hield hij het vol. De boze stemmetjes in zijn hoofd werden iets rustiger. Tot een paar weken geleden zijn vaste begeleider van het ene op het andere moment meedeelde dat de één op één begeleiding werd stopgezet.” Een dag later kregen alle ouders een kort, onpersoonlijk briefje met daarin het bericht dat het geld op was en dat individuele begeleiding ging stoppen: “We begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing is voor alle betrokkenen, helaas zien we dit als enige mogelijkheid om structureel doelmatige zorg te kunnen blijven bieden.” Susanne: “Sindsdien gaat het weer slecht. Ik zit weer met een kind dat meer thuis is dan op de dagbesteding. Vandaag is hij weer niet geweest.”

“Ze verwondde zichzelf en dacht aan zelfdoding.”

Freek is lang niet de enige. Ook Chayenna (16), de dochter van Cathleen ten Bokkel uit Tilburg, heeft autisme en kreeg hulp via Crossroads: “Chayenna kreeg twee jaar geleden problemen op school, De Rooi Pannen. Ze spijbelde veel en verzorgde zich slecht. Ze ging steeds meer in zichzelf leven, sloot zich op in haar kamer en kwam steeds verder in de put. Ze verwondde zichzelf en dacht aan zelfdoding.” Toen Chayenna bij Ruud’s Rugzak in Goirle kwam, ging het beter: “Daar mocht ze meehelpen in de manege en kreeg ze één op één begeleiding. Ze bloeide helemaal op.” Via Ruud’s Rugzak zou Chayenna volgend jaar een opleiding gaan doen, tot vreugde van haar moeder: “Zij zouden haar begeleiden, thuis ophalen en afzetten.”

Cathleen met haar dochter Chayenna (privéfoto).

Cathleen zag haar dochter veranderen: “Ze begint weer te lachen, is vrolijk.” Maar het gaat allemaal niet door, tot verdriet van Cathleen: “Ruud’s Rugzak wordt niet meer door Crossroads betaald en Chayenna moet naar groepslessen. Dus een kind dat net opkrabbelt, haar draai heeft gevonden, willen ze laten vallen. Het draait alleen maar om geld.”

“Hij raakt in paniek, rent weg en trekt zich terug in zijn eigen wereldje.”