PSV-supporters mogen niet naar Paris Saint-Germain, flinke kostenpost

Supporters van PSV zijn volgende week dinsdag 22 oktober niet welkom bij de Champions League-uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Er mogen ook geen PSV-fans naar Parijs afreizen. De Franse autoriteiten hebben dat besloten vanwege eerdere ongeregeldheden met de Eindhovense aanhang.

De Franse autoriteiten zijn op hun hoede voor de PSV-supporters, onder meer door rellen vorig jaar 24 oktober rondom en tijdens de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. Er raakten toen 24 supporters gewond. PSV kreeg een boete van 25.000 euro.

PSV geeft aan dat ze het besluit heeft aangevochten en tegelijk met het initiatief kwam om extra maatregelen te nemen om mogelijke problemen te voorkomen. "Maar ze hebben beide tot grote teleurstelling van de club niet het gewenste resultaat opgeleverd", schrijft PSV op de clubsite.

Veel kosten

Het nieuws om geen PSV-supporters toe te laten is laat, want volgende week staat het derde duel uit de groepsfase al op het programma. De club laat op de website weten het besluit te betreuren. "En ook de timing ervan. Alle voorbereidingen waren al getroffen en er zijn veel kosten gemaakt. Bovendien rekende de selectie van Peter Bosz op de steun van de trouwe aanhang."

De 2000 supporters die een kaartje hebben gekocht, krijgen het volledige bedrag teruggestort. Eventuele andere kosten worden niet vergoed.

De supportersvereniging van PSV zegt ook dat ze 'ontzettend verrast' is door de keuze van de Franse autoriteiten. "Ondertussen", zo staat op haar website, "hebben we al wel contact gelegd met een advocaat om de mogelijkheden van een juridische procedure tegen de Parijse prefectuur te onderzoeken. Ook hebben we de Europese Supporterskoepel geïnformeerd en verzocht om steun. Wij hopen nog iets te kunnen doen tegen deze belachelijke beslissing!"