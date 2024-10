Buurt klaagt over prostitutie, drugs en bedreigingen: man moet huis uit

Illegale prostitutie, onderverhuur, drugsgebruik en bedreigingen. Een bewoner van een huurwoning aan het Paulus Potterhof in Rijen heeft er de afgelopen jaren een potje van gemaakt. Hij legde ook waarschuwingen naast zich neer van Stichting Leystromen, die het huis aan hem verhuurt. De stichting stapte daarop naar de rechtbank in Breda. Die heeft nu bepaald dat de man (44) binnen drie weken zijn huis uit moet.

De Rijenaar woont er sinds oktober 2019. Vanaf juli 2022 maken hij en drugsgebruikers die bij hem op bezoek komen het de directe omgeving erg lastig. Er wordt onder meer gehandeld in en om zijn huis en er wordt geregeld midden in de nacht bij buren aangebeld. Buurtbewoners laten de woningstichting weten dat ze zich niet meer fijn en veilig voelen.

In juni 2023 is de maat vol voor Leystromen: de man wordt opgedragen om ergens anders (begeleid) te gaan wonen. Er verandert niets. Sterker nog, deze zomer wordt ontdekt dat de man in zijn huis prostitutie laat bedrijven en dat er een ‘grote aanloop’ is.

Lamp ingepakt met rood plastic

Twee slaapkamers lijken ervoor ingericht te zijn, een lamp is ingepakt met rood plastic en er liggen veel condooms. Ook uit gesprekken met een vrouw en klanten van haar blijkt dat het huis is gebruikt voor prostitutie.

De man wordt afgelopen juli verzocht zijn huurovereenkomst op te zeggen, maar dat weigert hij. De overlastgever krijgt steun van zijn bewindvoerder. Het gaat volgens hem om slechts 'één recent incident van prostitutie'. Ook zou zijn cliënt de waarschuwing van woningstichting Leystromen mogelijk niet hebben begrepen. Daarnaast is hij bang dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de man erop achteruit gaat wanneer hij zijn huis uit moet.

Dealers maken misbruik van de man

De kantonrechter stond niet bepaald voor een gemakkelijke keuze. Aan de ene kant is er de huurder die geregeld overlast met zich meebrengt. Ook wordt in zijn huis door hemzelf en anderen veel drugs gebruikt. Bovendien maken dealers misbruik van het feit dat hij een kwetsbare man is. De rechter beseft dat die persoonlijke problematiek zal verergeren wanneer hij op straat komt te staan.

Aan de andere kant staat de woningstichting, die vindt dat de huurder zich aan regels en plichten moet houden. Bovendien vindt de woningstichting het belangrijk dat buren geen last van hem zullen hebben. Verder staat ze erop dat het huis snel leeg komt, zodat het daarna als sociale huurwoning kan worden verhuurd aan iemand die geen problemen veroorzaakt.

Belang woningstichting weegt zwaarder

De rechtbank vindt het belang van de woningstichting zwaarder wegen: ze wil voorkomen dat omwonenden overlast (blijven) ondervinden. Ook is het, gelet op de grote vraag naar sociale huurwoningen, gewenst om het huis zo snel mogelijk te verhuren aan iemand op de wachtlijst.

De woningstichting had het liefst gezien dat de man binnen twee weken was vertrokken. De rechter gaf hem een week extra, zodat hij en hulpverleningsinstanties iets meer tijd hebben om mogelijk vervangende huisvesting te vinden.

Prostitutie aan huis

De afgelopen twee jaar hebben kantonrechters in Breda meer dan dertig zaken behandeld die gingen over illegale prostitutie aan huis. In alle gevallen, met name in Tilburg, werd de huurder in het ongelijk gesteld. Voor dit jaar worden ook ruim dertig uitspraken verwacht.

