112-nieuws: auto brandt uit bij autodealer • ongelukken op A2 en A58

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.51 Nog een ongeval op de A58 Op de A58 is richting Eindhoven, bij Oirschot, de linkerrijstrook dicht na een ongeval. Dat levert een uur vertraging op. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder op de ochtend ging het ook al mis op de weg, toen richting Tilburg vanuit Breda.

07.46 Ongeluk op A58 De rechterrijstrook van de A58 van Breda richting Tilburg is afgesloten bij knooppunt De Baars na een ongeluk. De afsluiting leidde rond kwart voor acht vanochtend tot een vijf kilometer lange file vanaf Tilburg-Reeshof, goed voor tien minuten vertraging.

07.21 Ongeluk op N2 Verkeer op de N2 van Maastricht richting Eindhoven kwam vanochtend voor Veldhoven-Zuid in een file terecht na een ongeluk. Deze file was rond kwart over zeven drie kilometer lang en begon op dat moment bij de afrit Waalre. Sinds halfacht kan het verkeer hier weer doorrijden.

07.08 Lange file op A2 Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moet rekening houden met een lange file vanaf de afrit Veghel. Die file wordt veroorzaakt door een kettingbotsing bij Waardenburg. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. De afsluiting leidde rond zeven uur vanochtend tot een zeventien kilometer lange file, goed voor een uur vertraging. Lees hier meer. Het ongeluk bij Waardenburg leidt tot een lange file (foto: X/Rijkswaterstaat).

06.55 Onbekende mannen in huis De bewoners van een huis aan de Leemweg in Schijndel betrapten gistermiddag twee onbekende mannen in hun huis. Dit gebeurde rond kwart over drie 's middags. De verdachten gingen ervandoor in een blauwe auto. Het gaat om een blanke man met grijs haar en jongere met een getint uiterlijk en een afrokapsel.

06.41 Loslopende paarden in Sint-Michielsgestel Bij het buurtschap Halder in Sint-Michielsgestel werden afgelopen nacht twee loslopende paarden gevonden. Een wijkagent heeft de dieren naar een wei geleid en daar een afscheiding gemaakt om te voorkomen dat de paarden opnieuw aan de wandel zouden gaan. Hij hoopt dat de eigenaar van de dieren zich meldt. De agent zette de paarden in een wei en maakte daar een afscheiding (foto: X/wijkagent Ger Roumen).

03.40 Zak harddrugs uit raam auto Een man (27) en vrouw (25) zijn afgelopen nacht aangehouden in Eindhoven. Agenten zagen hen rijden in een huurauto en een flinke zak harddrugs uit het raam gooien zodra ze in de Mercuriuslaan de politie zagen. Vervolgens probeerden ze er snel vandoor te gaan via de Airbornelaan, maar dat mislukte. Foto: Instagram wijkagenten Vaartbroek In de auto en in de kleren van de man en vrouw vonden agenten nog meer drugs, dealtelefoons en een flinke hoeveelheid contant geld. De man en vrouw zijn vastgezet voor verder onderzoek. Foto: Instagram wijkagenten Vaartbroek