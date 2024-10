112-nieuws: drie wagens botsen op elkaar • auto rijdt tegen boom

10.33

Op de Nieuwe Kadijk in Breda zijn vanochtend drie auto’s op elkaar gebotst. In een van de auto's zaten twee kinderen. Zij werden gecontroleerd op verwondingen in de ambulance, maar bleken niet gewond. De weg werd even afgesloten. Daarna ontstond er een lange file op de weg. De politie onderzoekt wat de precieze oorzaak van de botsing is.