112-nieuws: scootmobiel te water • auto en bestelbus botsen

13.26

Een vrouw op een scootmobiel is aan het Queensvenpad in Geldrop in de Kleine Dommel gevallen. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft de scootmobiel uit het water gehaald. Daarbij kreeg de brandweer hulp van een bouwbedrijf, dat naast de plek van het ongeluk aan het werk was.