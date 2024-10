Agent is klaar met filmende sensatiezoekers: 'Wat verwacht je nou te zien?'

Een wijkagent in Oosterhout is er helemaal klaar mee: omstanders die na een ongeluk de hulpverlening filmen. Dat gebeurde zondagavond toen iemand in Oosterhout in het water zou zijn beland, dit bij de Oosterheidebrug aan de Slotlaan. Hoewel er uiteindelijk niemand werd gevonden, was er volgens de agent een ‘massale toestroom van mensen die met hun mobieltje stonden te filmen’.

Agenten moesten zelfs boos worden op de filmers om ze weg te krijgen. "Daar zal ik nooit aan wennen", schrijft de wijkagent in een Facebookbericht. Zondagavond kreeg de agent een melding dat er iemand in het water zou zijn beland bij de brug, zo laat de diender weten op de Facebookpagina van basisteam Dongemond. Uiteindelijk zou die persoon ergens anders 'levend' zijn gevonden. Het is overigens onduidelijk of diegene daadwerkelijk ergens te water was geraakt. Eind goed al goed, zou je wellicht zeggen. Toch baalt de agent na afloop. Toen hij bij de brug kwam, bleek er namelijk meer nodig dan enkel hulpverlening. De agent is vooral één ding bijgebleven. "De massale toestroom van kijkers. Mensen die met hun mobieltje stonden te filmen.” 'Begrijp daar niets van'

Meer dan veertig hulpverleners kwamen naar de plek bij de brug, onder wie duikers, maar daar bleef het niet bij. Het zag naast het water vooral zwart van de nieuwsgierige en filmende mensen. De agent begrijpt daar helemaal niets van. “Wat verwacht je als filmer nou te zien? Een persoon die uit het water wordt gehaald en misschien wel vecht voor zijn leven? Dat is echt geen beeld wat je op je netvlies wilt krijgen", schrijft de agent. LEES OOK: Tientallen mensen filmen heftige crash: hierom worden we ramptoeristen Volgens de wijkagent moesten collega’s boos worden op de toegestroomde filmers om ze weg te krijgen. "Ik begrijp niet wat er leuk is aan het leed van een ander. Waarom doe je dit jezelf aan?” Niet voor het eerst

De politie klaagt vaker over filmende omstanders na een ongeluk. Eerder dit jaar waren politievakbonden boos op filmende omstanders die op 'zeer korte afstand' foto's en video's maakten van een ernstig ongeval in Rijsbergen. De drie politievakbonden ACP, NPB en ANPV noemden het gedrag van de omstanders een 'grof schandaal'. LEES OOK: Ernstig ongeluk tot woede van politievakbond gefilmd: Voor filmende omstanders zijn twee grote verklaringen, zei gedragspsycholoog Chantal van der Leest eerder tegen Omroep Brabant. "Allereerst is ramptoerisme voor veel mensen de manier om iets megaspannends te ervaren, zonder daarbij zelf in gevaar te raken. Vergelijk het met het lezen van een thriller, het kijken naar een horrorfilm of een ritje in een achtbaan." Dat is volgens de psychologe de vervelende kant van het verhaal. "Het betekent dat mensen plezier beleven aan andermans leed." De andere verklaring stemt in die zin wat optimistischer. Het komt volgens haar ook voort uit ons oerinstinct: "Als je iemand iets vervelends ziet overkomen, dan weet je dat je dat moet zien te voorkomen. Zo leer je als het ware van de gevaren die anderen lopen."