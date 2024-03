Ernstig ongeluk tot woede van politievakbond gefilmd: 'Grof schandaal'

Politievakbond ACP is boos dat enkele omstanders op 'zeer korte afstand' foto's en video's hebben gemaakt van een ernstig ongeval in Rijsbergen afgelopen zaterdag. Een 29-jarige motorrijder uit Breda overleed in de nacht van zaterdag op zondag in het ziekenhuis nadat hij die middag op de Bredaseweg in Rijsbergen botste met een auto. De bestuurder van de wagen, een 33-jarige man uit Rijsbergen, raakte zwaargewond.

De drie politievakbonden ACP, NPB en ANPV noemen het gedrag van de omstanders een 'grof schandaal'. "Filmen terwijl hulpverleners vechten voor twee levens. Hier moet onmiddellijk paal en perk aan gesteld worden! Waar gaan die beelden heen? Komt dit bij nabestaanden terecht? Politiemensen zijn helemaal klaar met ramptoeristen en hun telefoons en doen ook hun beklag bij ons. Zij vragen om maatregelen dit te stoppen. Filmen van zware incidenten is niet normaal", schrijft de ACP Zeeland-West-Brabant op X, voorheen Twitter.



"Steeds vaker staan omstanders op zeer korte afstand slachtoffers en politiemensen te filmen. Vaak in de meest gruwelijke omstandigheden. Het is onmenselijk leed wat je uit fatsoen niet filmt en deelt. Bij sommigen is dit fatsoen dus ver te zoeken. Vreselijk. Het zal maar een naaste van je zijn! Laat duidelijk zijn: het gaat niet om journalisten die professioneel hun werk doen", stelt de vakbond. Ongeluk

De 29-jarige motorrijder reed over de Bredaseweg in de richting van Breda. De 33-jarige automobilist reed vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan op, meldt de politie. De motorrijder reed in de linkerkant van de personenauto. Er werden twee traumahelikopters en twee ambulances opgeroepen. De motorrijder werd op straat nog gereanimeerd. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar overleed hij zaterdagnacht. De automobilist werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.