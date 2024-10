Astronoom verrukt over komeet: 'Met fototoestel opvallend goed te zien'

Het was een bijzondere maandagavond voor liefhebbers van bijzondere hemellichamen. De komeet Tsuchinsan-Atlas was namelijk te spotten vanuit onze provincie. De grote ijsbal is op weg naar de zon en komt daarbij langs de aarde.

Sinds vorige week vrijdag is de komeet zichtbaar in Nederland, maar om deze echt goed te zien ben je afhankelijk van meerdere factoren, zoals het weer en de helderheid van de komeet.

"De lucht was maandagavond lekker transparant."

Maandagavond rond kwart voor acht waren de omstandigheden in onze provincie hiervoor ideaal, vertelt Urijan Poerink van sterrenwacht Halley in Heesch. "De komeet was met een wat grotere lens van een fototoestel opvallend goed te zien. De lucht was lekker transparant en er waren opklaringen. Maar met het blote oog was het op het randje. Met een beetje sluierbewolking zie je het al niet." De komende dagen zijn er waarschijnlijk nog meer kansen om de komeet te bekijken. "Houd dan het zicht op het westen van de horizon en gebruik je verrekijker. Maar garanties zijn er niet", benadrukt Poerink. "Vanaf nu zal Tsuchinsan-Atlas wat hoger aan de horizon te zien zijn, maar neemt 'ie wel een beetje af qua helderheid."

De komeet boven Den Bosch (foto: Robert de Gronckel).

"Dit is een soort overblijfsel van de vorming van ons zonnestelsel"

Astronomen genieten in ieder geval van Tsuchinsan-Atlas en spreken van een uniek fenomeen. Door de 80.000 jaar durende baan van de komeet zou Tsuchinsan-Atlas het laatst zichtbaar zijn geweest in de tijd van de neanderthalers. Zo'n komeet is een enorme ijsklomp, legde Poerink vorige week al uit. Vaak zijn ze vernoemd naar de mensen die ze ontdekten. De meeste van deze objecten komen uit de Kuipergordel, een gebied voorbij de planeet Pluto. "Dit is een soort overblijfsel van de vorming van ons zonnestelsel", verduidelijkt de sterrenkundige. “De meeste kometen blijven daar rustig hangen, maar af en toe valt er eentje richting de zon, zoals nu Tsuchinsan-Atlas.”

De komeet boven Geertruidenberg (foto: Glenn Aoys).

"De staart maakt het extra de moeite waard."