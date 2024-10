Minder piepjes en alarmen moeten zorgen voor meer rust in ziekenhuis

Elke dag gaan er duizenden piepjes en alarmen af op Intensive Care afdelingen en in operatiekamers. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is er helemaal klaar mee. De piepjes veroorzaken onnodig veel onrust en stress bij de zorgverleners en patiënten van het ziekenhuis. Soms kunnen de vele alarmen zelfs leiden tot een vertraagde reactie van een zorgverlener, terwijl snelle reacties in kritieke situaties juist ontzettend belangrijk zijn. Tel daar nog eens bij op dat 85 procent van die piepjes en alarmen totaal onnodig blijken te zijn. Voor het Catharina Ziekenhuis is het tijd voor actie.

Anouk Lambregts & Noël van Hooft Geschreven door

Elke drie maanden gaan er op de genoemde afdelingen van het Catharina Ziekenhuis één miljoen alarmen af. “Het gevolg van de vele alarmen is dat verpleegkundigen ongevoelig kunnen worden voor deze signalen", schrijft het ziekenhuis op haar website. Zorgverleners kunnen 'alarmmoe' worden en dat kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een kritieke situatie hierdoor iets langer onopgemerkt blijft. "Alarmen zullen nooit volledig worden genegeerd, maar een beetje vertraging in reactie kan ook al gevaarlijk zijn", luidt het bericht. Een initiatief van het Catharina Ziekenhuis moet ervoor gaan zorgen dat de negatieve gevolgen van de alarmen verminderd. Ashley De Bie, intensivist van het ziekenhuis, meldt dat al die alarmsignalen stress veroorzaken. "Een kwart tot een derde van het personeel neemt stress soms mee naar huis, die veroorzaakt kan zijn door alle alarmsignalen. Dat blijkt uit onderzoek dat wij in samenwerking met het ziekenhuis in Maastricht momenteel laten uitvoeren." Ook zegt hij dat patiënten die ooit op de IC hebben gelegen, kunnen schrikken van alledaagse geluiden, zoals bij een spoorwegovergang. "Ze worden aan hun IC-ervaring herinnert", aldus De Bie.

"Voor één situatie, gaan soms al drie alarmen af."

Onderzoek heeft uitgewezen dat 85 procent van de alarmen op de IC niet relevant is voor de zorg van een patiënt. Soms gaan er voor één situatie wel drie alarmen af. De Bie: "Vaak gaat er al een alarm af als een patiënt beweegt, al is dat zelden iets betekenisvols. Ook raakt soms een sensor los. Moet daar altijd een hard signaal voor afgaan?" De tekst gaat verder onder de foto.

Ashley De Bie van het Catharina Ziekenhuis (Foto: Noël van Hooft)

Er zijn volgens De Bie drie soorten alarmen. "Er zijn technische alarmen die irritant zijn voor zorgverleners, en die niet eens direct patiënt gerelateerd zijn. Ook zijn er alarmen die informatie geven die fijn is om te weten, maar niet direct actie vereisen. En dan zijn er nog de kritieke alarmen waarbij je mogelijk direct moet handelen. Sommige van deze piepjes veroorzaken dus vooral prikkels, terwijl ze niet altijd nodig zijn."

"Het is ambitieus, maar ook realistisch."