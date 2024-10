Supporters PSV willen verbod op uitwedstrijd aanvechten bij de rechter

Supportersvereniging PSV heeft deze dinsdag naar eigen zeggen 'een hele club juristen' ingeschakeld. Aanleiding is het besluit van de Franse autoriteiten om de fans uit Eindhoven toegang te weigeren tot de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De fans zijn volgende week zelfs niet welkom in de stad Parijs. Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging, verwacht dat een rechtsgang wel wat duiten gaat kosten. "Maar dan ligt er tenminste een uitspraak."

De Franse autoriteiten zijn op hun hoede voor de PSV-supporters, onder meer door rellen vorig jaar 24 oktober rondom en tijdens de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. Er raakten toen 24 supporters gewond. PSV kreeg een boete van 25.000 euro. "Er zijn in Lens inderdaad dingen gebeurd die niet door de beugel konden. Maar is het legitiem om voor een andere wedstrijd onze supporters te verbieden?", vraagt Bogaarts zich af. Zijn vereniging heeft hierover contact gelegd met andere supportersgroepen in Europa. En er zijn juristen op de zaak gezet. "Dat is voor ons als vereniging best een ding, het loopt aardig in de kosten. Wij vinden het het wel waard en kijken naar andere voorbeelden van rechtszaken die zijn aangespannen door supporters omdat ze niet mochten gaan kijken. Wellicht is een kort geding mogelijk." Voor nu overheerst vooral boosheid en teleurstelling. "Ik ben gruwelijk pissig, het is een zwaar overtrokken maatregel", vindt de voorzitter van de Supportersvereniging PSV. "Iedereen heeft al kosten gemaakt, we moeten maar zien wat daar allemaal van wordt vergoed."

"Dit soort wedstrijden zijn het mooist."

Bogaarts: "Er zijn de afgelopen jaren fantastische voorbeelden geweest van een hele mooie en grote supportersschare van PSV zonder enige wanklank. Voor ons als supporters zijn dit soort wedstrijden het mooiste. We willen onze club overal steunen maar dat wordt ons nu door de neus geboord. En dat een week voor de wedstrijd. Er is door heel veel mensen vrij gevraagd en ze hebben kosten gemaakt. Het geld voor het wedstrijdkaartje krijgen ze terug, de rest is maar afwachten."

"Speelbal geworden van de lokale politiek."

De juridische strijd die de supportersvereniging mogelijk wil aangaan, heeft niet alleen als doel om het besluit van de Franse autoriteiten terug te draaien. "Het is ook belangrijk om een statement te maken. Het wordt steeds gemakkelijker om wedstrijden te verbieden, maar de basis waarop dat gebeurt, is niet altijd objectief. Soms is een verbod goed te begrijpen, omdat korte tijd daarvoor tijdens een bepaalde wedstrijd iets is gebeurd. Dit gaat echter over een incident van een jaar terug, dan ben je een speelbal geworden van de lokale politiek", meent Bogaarts. Op 10 december speelt PSV weer een Champions League-wedstrijd in Frankrijk, dan tegen Stade Brest. "We houden ons hart nu al vast voor dat duel."

"Niks saaier dan thuis een wedstrijd kijken."

Er zit voor Bogaarts en zijn medesupporters waarschijnlijk niets anders op dan de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain op een andere manier te volgen. "Of ik thuis ga kijken? Er is eigenlijk niks saaier dan thuis een wedstrijd kijken. Het Nederlands elftal maandagavond was een goed voorbeeld." Op X zijn er ook diverse boze reacties te lezen van PSV-supporters:



