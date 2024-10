Kosten jeugdzorg rijzen de pan uit, groepsbehandeling is goedkoper

De kosten voor jeugdzorg lopen in de gemeentes in Midden-Brabant zo uit de hand dat extra geld gevonden moet worden om alles te betalen, zeggen ze. Jeugdzorgorganisaties kijken zelf ook waarop ze nog kunnen bezuinigen. Bijvoorbeeld op een-op-een begeleiding voor kinderen met complexe problemen. Die wordt steeds vaker vervangen door groepsbehandeling. Ouders vertelden eerder aan Omroep Brabant over de schrijnende gevolgen. Volgens de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx blijft er individuele hulp beschikbaar. “Maar soms is groepsbegeleiding beter.”

Maandag stuurden ouders een noodkreet: “Schaf de individuele zorg niet af voor onze kinderen.” Twee moeders hadden een brief gehad van de Tilburgse jeugdzorginstelling Crossroads, dat er in de toekomst geen geld meer was voor een-op-een behandeling van hun kind. "Sindsdien gaat het weer slecht. Ik zit weer met een kind dat meer thuis is dan op de dagbesteding. Vandaag is hij weer niet geweest”, zegt een wanhopige Susanne* over haar zoon van elf die autisme heeft. Het ging net beter met hem, tot de een-op-een begeleiding per direct werd stopgezet. LEES OOK: Susanne wanhopig: zoontje Freek (11) zit thuis want hij kan nergens terecht De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx bestrijdt stellig dat de individuele zorg helemaal stopt: “Als in een individueel geval een-op-een behandeling nodig is dan blijft dat nog steeds beschikbaar.”

"Soms is groepsbegeleiding veel beter."

Maar de kosten rijzen zo de pan uit dat er dus steeds vaker gekozen wordt voor groepsbehandeling, ook bij kinderen met complexe, ingewikkelde problemen. Hendrickx: ”Daar waar het kan, gaan we groepstherapie of groepsbegeleiding inzetten. Het klinkt altijd heel erg goed, een-op-een behandeling, maar soms is groepsbegeleiding veel beter.” Hendrickx zegt dat ze heel goed weet dat iedereen het beste voor zijn of haar kind wil. “Het kan zijn dat ouders het niet eens zijn met de inzet van hulp", zegt ze. "Daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Je wilt altijd voor je kind het beste. De vraag is of het beste ook altijd beschikbaar is.”

“Ik vind het eigenlijk heel treurig dat zoveel kinderen jeugdhulp nodig hebben."