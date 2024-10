Burgemeester Scholtze is in zijn missie geslaagd: met vlag en wimpel

Ze hebben er in Drimmelen ruim een kwart eeuw op moeten wachten. Maar nu wappert er voor het gemeentehuis dan eindelijk de allereerste officiële gemeentevlag. En burgemeester Boy Scholtze gaat er maar wat prat op: “Met trots zullen we deze vlag voeren.”

De burgemeester had een eigen gemeentevlag altijd al hoog in het vaandel staan. Maar tot dit jaar had de gemeente zelfs nog niet eens een gemeentewapen.

Door de gemeentelijke herindeling in 1997 - waarbij Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe, Terheijden en Made met elkaar werden verbonden - kwamen alle oude wapenemblemen, symbolen en logo’s onbruikbaar in de spreekwoordelijke onderste la op de burgemeesterskamer te liggen.

Gemeentelogo

Tja, en zonder gemeentewapen ook geen vlag. Tot nu toe moest de gemeente Drimmelen op feestelijke dagen dan ook de slingers ophangen rond de vlag met het groen-blauwe gemeentelogo. Ook mooi natuurlijk, maar heel officieel was de uitstraling ook weer niet. Eeuwig zonde vond ook Scholtze.