Hockeyster Yibbi Jansen voor een flink bedrag geveild in India

Het is voor het eerst dat Yibbi Jansen meedoet aan de Hockey India League (HIL), maar ze krijgt er nu al een aardig zakcentje voor. De hockeyster uit Gemonde is geveild voor ruim dertigduizend euro. Daarmee wordt Jansen zelfs de bestbetaalde niet-Indiase van alle hockeysters in de Indiase competitie.

De Hockey India League is een professionele hockeycompetitie. In de veiling van dinsdag bood een aantal teams uit India tegen elkaar op om allerlei hockeyers in de selectie te mogen verwelkomen. Het is dit jaar voor het eerst dat vrouwenteams meedoen. De competitie duurt zes weken en start eind december.

Jansen ging onder de hamer voor een flink bedrag. Omgerekend gaat de Brabantse 31.000 euro verdienen met de competitie. "Ik vond het heel spannend", zegt ze dinsdagavond tegen de NOS. "Zo'n bedrag in een maand, dat is best bizar eigenlijk. Zeker vergeleken met andere speelsters." Ze gaat spelen bij de Odisha Warriors.

LEES OOK: Brabantse hoofdrol bij hockey-goud: Yibbi Jansen scoorde gelijkmaker

Jansen vindt het vooral leuk om zoiets mee te mogen maken. Want dat kan volgens haar niet altijd. "Volgend jaar zitten we bijvoorbeeld in de voorbereiding op het WK", zegt de hockeyster. "Ook los van het geld wordt het een mooi avontuur: het hockey in India leeft heel erg, ze maken er een echt evenement van met superveel publiek."

Hoe de competitie in december gaat zijn, wordt nog afwachten. "Het is voor het eerst dat dit toernooi voor de vrouwen wordt georganiseerd. Je weet nooit hoe dat gaat lopen." Ze verwacht in ieder geval dat ze een ander soort hockey gaat zien dan ze in Nederland gewend is. "Indiase spelers zijn vaak heel technisch."

LEES OOK: Trotse vader Ronald over Yibbi Jansen: 'Ze is beter dan wie dan ook'

De hockeymannen zijn maandag al geveild. Het budget dat mannenteams hadden, was dubbel zo hoog als dat van de vrouwenteams. Het hoogste bedrag voor de mannen ging met 59.000 euro naar Jip Janssen. Floris Wortelbroer uit Teteringen werd voor 29.000 euro geveild.

Afgelopen zomer won Jansen samen met haar team goud in Parijs. Jansen scoorde tijdens de finalewedstrijd tegen China de gelijkmaker. Hierdoor moesten shoot-outs de beslissing brengen. Nederland wist zo uiteindelijk het goud veilig te stellen.